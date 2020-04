(Por Lic. Hugo Enrique Merlo)

El martes pasado, ví en un canal de televisión, con ESTUPOR, el trato que dispensaba un intendente de una localidad catamarqueña (Recreo) a una enfermera, que había osado pedirle provisión de barbijos para el hospital. El energúmeno la amenazaba con dejarla sin trabajo. Todo su argumento era ser el intendente, y manifestaba que era objeto de una falta de respeto. Nadie puede avalar lo que hace este cretino, pero ratifica la situación de intendentes autoritarios y perpetuados en el poder

Por otro lado, el periodista Jonathan Viale fue “descalificado con adjetivos peyorativos de orden físico, el presidente en un retuit lo identificó como “gordito lechoso”, seguramente algún colaborador en las redes sociales se fue a la banquina, el presidente pidió las disculpas del caso y todo bien. Pero cuidado, de cualquier manera, AF debe tener un liderazgo fuerte porque en situaciones como las actuales hay que hacer y jugarse el pellejo (no autoritarismo). Y los periodistas, de donde vengan, cuando opinan, están en su obligación, pero cuando dicen lo que hay que hacer sin tener la responsabilidad de hacer, no. Res non verba.

Para los amantes y demandante de Pactos, Consejos, Comisiones, que aglutinen fuerzas políticas, reitero que no es solo juntarse en una mesa, o poner a las coaliciones nombre ad hoc JUNTOS, UNIDOS, SOLIDARIOS etc, sino un OBJETIVO que sea común. Por ej. La pandemia-salud, dónde (un enemigo común, necesidades mutuas) hacen que se puedan coordinar soluciones colectivas. De hecho así sucedió, nos atrevimos a decir que la catástrofe iba a rellenar la grieta. Pero parece que no es así. De cualquier manera, los que leen asiduamente esta columna saben de sobra mi opinión. La grieta es un dato, está bien que cada uno se ponga en el lugar que quiera, el problema son los extremismos, dejar que las instituciones funcionen y listo. Después póngase donde quiera.

Los economistas decimos que el equilibrio se produce en el largo plazo…y nos retrucamos con “en el largo plazo estamos todos muertos”. Está bien que AF priorice la salud a la enfermedad, cuarentena sí. Lo que sucede es que cuando lo decía al inicio el plazo no lo sabíamos, pero cuando vemos que está lejos el final…

Entonces la ecuación cambia, y en la situación de largo plazo nadie está dispuesto a morir, pero si a asumir un poco de riesgo.

Por esto se hace necesario pensar en algo diferente, a empezar a flexibilizar cuestiones de lo económico con ciertas condiciones de seguridad, por ej. ya es obligatorio el barbijo, pero también que haya jabón en los negocios y que se le permita a la gente lavarse con frecuencia aun fuera de su hogar. Sería importante además testear la mayor cantidad de gente posible.

Pensar en un sistema con responsabilidad y menos controles para los ciudadanos, aunque estos aspectos no son menores en nuestra sociedad, acostumbrada a la violación consuetudinaria de las normas.

El mundo está avanzando en conseguir una vacuna, hay una esperanza, hay que abrir un camino por ahí, pero somos nosotros individuos los que debemos pavimentar, poner las señales, marcar los límites y comenzar a transitar con responsabilidad, porque si no nuestro destino es incierto.

Y una licencia, saludos a mi padre que cumplió 96 años y mi madre, que hace un mes que no los veo