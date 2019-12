Emprendedores:10 Claves para hacer crecer tu negocio

El camino del emprendedor cuenta con obstáculos naturales, te contamos algunas claves que te ayudarán a crecer

(Lic. Gonzalo Merlo – GH Soluciones)

Hacer que tu negocio crezca no es una tarea fácil, a continuación se abordan cuestiones muy sencillas pero muy importantes para conseguirlo, muchas veces la cuestión está en los detalles.

1) La rápida atención en el servicio al cliente

Siempre es muy importante que se atienda de una manera rápida al cliente, ya sea en un negocio de venta de productos, de servicios, etc. No es suficiente con que lo que se venda sea de calidad y que la atención sea amable, ya que al consumidor le gusta tener rápido el producto, no le gusta esperar y no le gusta preguntar sino que se acerquen a brindar apoyo. Si en tu negocio no hay rapidez, seguramente en otro negocio si la habrá y seguro te quitará clientes.

2) Crear procesos simples

Primero, es muy importante mencionar que el crear procesos se refiere a todo tipo de procesos, de ventas, de compras, de mercadotecnia, administrativos o de cualquier otro tipo y también es importante saber que al ser simples deben ser necesariamente eficientes. Al hacer tus procesos simples es menos probable que hayan errores por parte de tus colaboradores o empleados, pero también es más fácil para ti como dueño del negocio supervisar los procesos e identificar alguna anomalía y ver cómo se pueden mejorar.

3) Cuidar la estacionalidad de cajas

El término estacionalidad de cajas se refiere a las entradas y a las salidas de efectivo que tiene tu negocio, pero aquí es riesgoso tener dinero de más y dinero de menos, se debe tener el dinero justo y necesario para cumplir con tus obligaciones porque si tienes dinero de menos no te alcanzará para pagar y serás acreedor o acreedora de intereses moratorios por ejemplo, pero si tienes dinero de más sería una oportunidad que estás dejando ir de hacer crecer tu negocio ya que sería mejor invertir ese excedente de dinero para generar más.

4) Haz estrategias y no sólo planes

Todos los negocios tienen uno o varios planes, que son, en pocas palabras, lo que se quiere alcanzar dentro de la empresa, pero una estrategia muy pocos negocios la tienen y es a través de la estrategia donde diagramas el cómo lograr tus objetivos. Puedes tener muy en claro lo que quieres pero al no saber cómo alcanzarlo va a ser muy difícil que alcances las metas de tu negocio.

5) Cuida tus tiempos de cobro y de pago

Es muy importante saber el plazo de tus cuentas por cobrar, que son tus ventas a crédito, es bueno que las saques a largo plazo ya que entre más largo sea el tiempo, más intereses vas a cobrar a tus clientes.

En el caso de tus cuentas por pagar, que son tus compras a crédito, es necesario que las saques a corto plazo porque entre menor sea el tiempo menor va a ser la cantidad de intereses que vas a pagar.

Si tienes dinero para poder pagar tus compras a crédito, solo es bueno que hagas el prepago si vas a obtener beneficios porque de no ser así, a ese dinero le puedes dar un mejor uso para generar más utilidades.

6) Separar el costo y el gasto

Primero, es primordial que sepas la diferencia entre el costo y el gasto; el costo es un desembolso que haces para actividades de la empresa, se ve reflejado directamente en el producto o servicio, que se recupera con los ingresos y el gasto es un desembolso que haces para actividades que no van a la producción, por ejemplo, la renta de tu local, estos gastos financieramente no se recuperan, incluso puede ser que se traduzcan en pérdidas. Entonces, sabiendo lo anterior es importante que los costos de financiamiento que puedas llegar a tener los traduzcas a tus ventas para que sean parte del costo y así lo recuperes y no se vayan al gasto, y a esto se le llama Estrategia de Financiamiento.

7) Analiza si tu objetivo es tener más ingresos o más activos

La realidad es que un negocio exitoso no es el que tenga más ingresos sino el que genera más activos, pero ojo porque un activo fijo no siempre nos genera utilidad pero un activo circulante sí, hablamos de los inventarios, las cuentas por cobrar y los clientes, entre otros, éste tipo de activos te van a generar muchas utilidades.

8) Verifica si te conviene vender con una tasa fija o una tasa variable

Para que vendas a crédito además de cuidar tus plazos, tienes que saber si vas a aplicar una tasa fija o una tasa variable para cobrarle a tus clientes. Para saberlo tienes que ver la tendencia de la tasa variable y si es a la baja te conviene la tasa fija pero sí la tendencia va a la alza, entonces te conviene vender a una tasa variable.

9) Pone atención en la rotación de tus productos

El riesgo consiste en verificar si la ciclicidad puede afectar en tus ventas y cuidar tu stock. Por ciclicidad me refiero a estar seguro de que estás vendiendo en la temporada correcta, por ejemplo, si vendes ropa venderla de acuerdo a la época o estación del año; y por cuidar el stock, en el caso de los negocios de venta de productos, siempre debes tener el suficiente, y puede ser que un poco más por ventas inesperadas, pero nunca va a ser bueno pasarte por mucho en la cantidad de tu stock porque siempre te van a generar un gasto, como la renta de la bodega, gasto de luz, limpieza, etc.

10) Estar actualizado en la cuestión legal

Todo negocio tiene derechos pero también obligaciones en su operación y funcionamiento. Es importante tener toda tu documentación al pie de la letra, licencias, permisos y todo lo que necesita tu negocio; verificar la legislación del lugar en el que operes y, por último, verificar tu capacidad para solventar tus deudas a corto, mediano y largo plazo.

Al crear y tener tu propio negocio, tienes otro tipo de obligaciones hacia el negocio en sí, hacia tu persona y hacia mucha otra gente que depende de que hagas las cosas bien y cada vez mejor. Siempre analiza lo que está saliendo bien en tu empresa y lo que no, para que objetivamente puedas hacer crecer tu negocio