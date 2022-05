Emprendedores: Estrategias simples para impulsar un mejor  rendimiento

(Por Lic. Gonzalo Merlo)

Te despiertas emocionado por tu día y listo para asumir la vida. Todos los días, surgen nuevos trucos para ayudarlo a optimizar como un alto rendimiento. Sin entrar en todos los métodos de la nueva era, algunos de esos trucos funcionan y otros son simplemente chamullo. A continuación se muestra una lista de cuatro estrategias atemporales para impulsar su alto rendimiento. Ningún entrenador en su sano juicio discutiría esta lista.

Rodéese de otras personas de alto rendimiento

La forma más sencilla y rápida de impulsar su alto rendimiento es conectarse con otros profesionales de alto rendimiento. Con solo estar cerca de ellos, comenzarás a ver sus elecciones. Como resultado, estar asociado con ellos te obligará a adaptarte y crecer para que puedas encajar en tu nueva realidad. A medida que observe sus elecciones, también verá las elecciones que no hacen, lo que lo influirá para crear nuevos hábitos y preferencias, con únicos y mejores todos los días.

Si comienza a tomar más decisiones de alto rendimiento, naturalmente se convertirá en un alto rendimiento. Una palabra de advertencia: el éxito y el dinero no hacen que una persona tenga un alto rendimiento. Conozco a muchas personas que tienen éxito con mucho dinero en el banco, pero su salud los está matando y sus relaciones personales son inexistentes. Entonces, con esa palabra de advertencia, busque personas de alto rendimiento que lo tengan todo, no solo dinero, éxito en línea y la visión que tiene la sociedad del éxito.

Priorice su lista de tareas pendientes a solo 3 elementos

Todos los días, su lista de tareas pendientes es tan alta como su nivel de rendimiento. Y con todos esos elementos por completar, parece que nunca se hará. Sin embargo, tener un alto rendimiento no significa que tengas que hacerlo todo. En su lugar, elija los tres elementos principales que requieren su atención de inmediato y deben hacerse para hacer avanzar su negocio o su vida.

El resto de la lista busca formas de delegar o incluso subcontratar esa tarea, de modo que se ahorre el espacio que tanto necesita para concentrarse nuevamente en otras áreas vitales. Los mejores de alto rendimiento no están haciendo todo solos. Entienden la importancia de tener un equipo y delegar tareas. Esto aumentará su capacidad mental, energía y rendimiento.

La sensación de logro también aumentará. Muchos empleados de alto rendimiento sienten que no están haciendo lo suficiente cuando están años luz por delante y hacen más en un fin de semana que en un año.

Cree un protocolo diario de descarga de estrés

El estrés es el asesino silencioso número 1 en todo el mundo. Nadie es inmune al estrés, sin importar cuántas bebidas verdes orgánicas llenas de vibrantes verduras de hojas verdes oscuras consumas o las incontables horas de entrenamiento de alta calidad que recibas. Todos los días hay que desestresarse y una de las formas más poderosas de lograrlo es usar un método probado llamado respiración diafragmática profunda.

Esto es tan simple como tumbarse en el suelo. Asegúrese de que todos los teléfonos inteligentes y relojes inteligentes estén apagados. Cierra los ojos e intencionalmente respira profundamente durante cinco minutos. Simplemente esté presente con sus pensamientos y deje que cada pensamiento e idea fluya sin tratar de controlarlos. Es posible que desee configurar una alarma con una notificación de alerta relajante cuando se acabe el tiempo.

Esto es poderoso porque, como un trabajador de alto rendimiento, está constantemente en modo «adelante» y derribando la siguiente tarea, a menudo descuidando sus propios pensamientos y necesidades. Por loco que parezca, también te olvidas de respirar. Entonces, esto te permite ser egoísta y concentrarte en ti mismo para un cambio de ritmo.

Sueño: calidad sobre cantidad

Vivimos en una época en la que elogiamos al adicto al trabajo que bebe interminables tazas de café y puede completar montañas de trabajo mientras funciona con tres horas de sueño. Porque si duermes, entonces se te considera perezoso e improductivo. Este es un gran mito que circula en el espacio de la oratoria motivacional. No dormir lo suficiente es la forma más rápida de agotarse y disminuir rápidamente su sistema inmunológico, haciéndolo vulnerable a muchas enfermedades.

El sueño es una necesidad humana básica pero muy esencial y una de las formas más rápidas de impulsarlo hacia un alto rendimiento en todas las áreas de su vida y su negocio. El sueño ayuda a que todo tu cuerpo se recargue después de días largos y duros. Además, muchas hormonas críticas se liberan mientras duerme.

No hagas nada más que dormir en tu cama. Mantenga la habitación lo más oscura posible e incluso baje la temperatura también. Trate de dormir y despertarse a la misma hora constantemente, y no use su teléfono dentro de una hora antes de acostarse.

Ser un emprendedor con alto rendimiento no se trata de hacer siempre todo. Es más importante ser consistente con algunos elementos y comenzar a su propio ritmo. Pero independientemente de dónde se encuentre en este momento, si implementa estas cuatro estrategias simples e intemporales y es intencionalmente coherente, impulsará su alto rendimiento.