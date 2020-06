Emprendedores: Consejos del fundador de LinkedIn para estos tiempos difíciles

“Los días difíciles son nuestra oportunidad de ser héroes”. La gran frase de Reid Hoffman.

(Por Lic. Gonzalo Merlo)

LinkedIn es una red social fundada en diciembre de 2002 y lanzada en mayo de 2003 por Reid Hoffman y sus socios. Es la mayor red social netamente profesional y cuenta con más de 150 millones de usuarios en más de 200 países. Está orientada a relaciones comerciales y profesionales que a relaciones personales y por tanto en esta red social lo que encontrarás son empresas y profesionales que buscan promocionarse, hacer networking y negocios; es por ello que recomendamos que los emprendedores y PyMES estén en esta red.

Para este espacio me gusto tomar algunas palabras de su fundador, que harán que en este tiempo de crisis se pueda transitar de la mejor manera. Bien como sabemos emprender no es para nada sencillo. No todos tus días serán buenos. Entonces, ¿qué podes hacer para mantener el ánimo de tu equipo?

Paso uno: Debes recordar que no estás solo. “En algún momento, y en muchos puntos de mi carrera, las startups que he fundado o en las que he invertido han pasado momentos muy malos”, dijo el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman, ahora socio de la firma de capital de riesgo Greylock Partners, en su podcast Masters Of Scale. “Muchas compañías se enfrentan constantemente a una amenaza existencial. Vivirán o morirán dependiendo cómo superen sus emergencias. Pero a veces el equipo está cansado y desanimado. Peor, a veces el equipo está asustado”.

El fundador de LinkedIn, aseguró que para revitalizar a tus empleados debes seguir con el paso dos: encontrar las palabras que inspirarán a tus colaboradores a seguir adelante.

Cuando los tiempos son difíciles, Hoffman dice que a menudo entrega una versión del mismo discurso a los miembros de su equipo. Y en el episodio más reciente de Masters of Scale, lo compartió para que tú también puedas utilizarlo para animarte y a tus empleados cuando se encuentran en momentos difíciles:

“Si emprender fuera fácil, todos lo harían. Las startups son difíciles. Pero esa dureza es lo que te da la oportunidad de cambiar el mundo. Todas las nuevas empresas atraviesan el valle de la sombra. Incluso las que han cambiado al mundo: PayPal, LinkedIn, Facebook, Airbnb y muchas que he fundado personalmente o en las que he invertido. Todas pasan por valles de la sombras donde la gente se pregunta ‘¿Por qué pensamos que era una buena idea abrir este negocio? No nos dimos cuenta de que iba a ser tan difícil’. Pero ahí es donde tienes la posibilidad de ser heroico, de lograr algo que nadie más ha hecho, de hacer un cambio en el mundo que se refleje en la sociedad y cambie la vida de millones de personas. Y esa es la razón por la que te enfrentas a los días oscuros, unes esfuerzos y trabajas muy duro para resolver los problemas. Los días difíciles son nuestra oportunidad de ser héroes”.

Prueba tu propia versión de este discurso la próxima vez que tu equipo necesite que le levantes el ánimo. Considera esto: la gente ya no va a trabajar solo por su quincena. Se esfuerzan todos los días porque sienten que están haciendo algo significativo y, con tu liderazgo, podes crear ese sentido de significado.