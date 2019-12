El viento apaga una vela y aviva el fuego

(por Lic. Hugo Merlo)

Esta pretende ser una nota de cierre de un año y comienzo de otro, con muchas aristas para ver, pero también para pensar qué queda en nosotros después de un año transcurrido y cómo encarar el que viene…

Me decían mis amigos Fito y Pocholo, – ¡Este año se me paso volando! Más allá de la metáfora, están expresando una sensación, la memoria les elimina el registro cronológico y así lo sienten. Otros dicen, – el año se me hizo de goma, miles de sensaciones, hasta algunos expresan confiados, -Menos mal que terminó, como si los problemas quedaran enganchados en la red del anterior.

Se me ocurrió pensar el año con el concepto de anti frágil , y se define más o menos así: es la propiedad de los sistemas naturales (y complejos) que han sobrevivido, de beneficiarse con las crisis, prosperan y crecen al verse expuestos a la volatilidad, al azar, al desorden y les encanta la aventura, el riesgo y la incertidumbre. Todo lo que evoluciona ES ANTIFRAGIL, la cultura, los sistemas políticos, la innovación tecnológica etc.

Podemos sintetizar la fragilidad, dice Nassin Talleb, en pasaje mitológico de Damocles, un cortesano que obtiene un gran banquete pero con una espada que cuelga sobre su cabeza atada con el pelo de un caballo. El pelo de la cola del caballo se cortará indefectiblemente y caerá sobre la cabeza de Damocles, que es Frágil.

Otro mítico ejemplo es el Ave Fénix. El ave cada vez que muere renace de sus propias cenizas y siempre vuelve a su estado inicial. Este es un estado intermedio de anti fragilidad.

El otro mito que es paradigma de la antifragilidad, es la Hidra, era un ser con forma de serpiente y varias cabezas, que cuando se le cortaba una de ellas, le nacían dos más, por eso representa la antifragilidad.

Así podemos encarar el año y aparecerán períodos de éxito, que parecen eternos, pero la espada está ahí, podríamos decir que lo importante no son los lujos y la fastuosa cena, sino la fuerza del pelo. Es muy perjudicial estar en la cima y caer, esto genera daños colaterales.

Pensemos encarar el año como el Ave Fénix o la Hidra, porque indefectiblemente el pelo de la cola de caballo se cortará.

Después de la ficha para que Ud. reflexione sobre su actitud cuando encara el año, un repaso del año que se va. Obviamente la política se llevó la medalla de protagonismo y un deseo: que los que asumieron estén iluminados y nos conduzcan por una senda de éxito. En lo personal por haber consolidado un grupo de teatro, que se las trae para el futuro, por haber disfrutado de un año más de mis padres, por haber disfrutado con amigos antiguos, los nuevos, en fin… un año que se va, parejito, sin sobresaltos.

Y una mención al margen para Mateo, hijo de Eleana, un fan del SEMANARIO EXTRA, que pasó de grado. Para dos nuevos habitantes: Iker, hijo de Delfi y Bruno, el primero de Brisa.

¡¡¡Feliz 2020, nos vemos !!!

Lic. HUGO MERLO