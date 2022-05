El trigo pegó un salto de 10 dólares

Las subas más considerables se dieron en el mercado de trigo, apuntalado principalmente por la situación en los mercados internacionales. Por el lado del maíz, hubo un mayor abanico de posibilidades de entrega y ofertas al alza para prácticamente todas las posiciones. En cuanto a la soja, no tuvo cambios en la oferta abierta de compra por la oleaginosa disponible. Destacó, por último, un mayor número de compradores activos por girasol, sin cambios en sus condiciones ofrecidas.

En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas cerraron con subas en la jornada de hoy. El trigo inicia la semana con subas que no se veían desde el inicio de la crisis ruso-ucraniana, producto de que la India cerró sus exportaciones de trigo, que se consideraban un importante alivio en el marco del conflicto en la región del Mar Negro. Los futuros de maíz se contagian de las subas del trigo y cierran el lunes con ganancias. Los contratos de soja terminan el lunes con ganancias, apuntalados por la fortaleza del trigo y el maíz, además de su ritmo de siembra por debajo de años anteriores en EE.UU.

El tipo de cambio del Banco Nación fue 117,6600 / 117,8600; + 0,37% respecto al cierre anterior.

El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 117,8717; + 0,40% respecto al día previo.

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 210.073 contratos, mientras que el interés abierto acumula 3.977.162 lotes.

SOJA

En el mercado de soja, con un buen número de compradores activos, se mantuvo la oferta abierta de compra por soja disponible y para fijaciones, medido en dólares estadounidenses. No tuvimos condiciones para entregas diferidas.

Por mercadería con descarga disponible se ofrecieron de forma abierta $ 50.000/t, por parte de las fábricas que operan en este mercado. Es misma condición se ofreció para fijaciones de mercadería, con la oferta en dólares para fijaciones en US$ 425/t, sin cambios entre ruedas.

GIRASOL

En el mercado de girasol se mantuvieron sin cambios respecto al viernes los ofrecimientos abiertos. Destacó la aparición de un comprador más en mercado. Por entrega disponible se ofrecieron US$ 600/t, mientras que la entrega entre diciembre y marzo de 2023 el valor abierto se encontró en US$ 450/t, sin descartarse la posibilidad de mejoras.

TRIGO

Por el lado del trigo, tuvimos un mayor número de compradores en mercado, con ofertas abiertas superadoras a las del viernes, tanto en las posiciones de la campaña actual como de la 2022/23.

Para el trigo con entrega disponible y contractual, se presentaron ofertas de US$ 375/t de forma abierta, unos US$ 10/t por encima de lo ofrecido el día viernes. Esta misma oferta se extendía hasta la entrega en el mes de julio

Para la campaña 2022/23 de trigo, la oferta para los meses que van desde noviembre hasta febrero treparon hasta US$ 355/t, representando una mejora de US$ 5/t entre ruedas.

MAÍZ

El mercado de maíz mostró mayor dinamismo en la rueda de hoy, con un mayor abanico de posibilidades de entrega abiertas, más compradores en mercado y precios que tendieron al alza.

Por maíz con descarga hasta el 21 de mayo, se ofrecieron de forma abierta US$ 265/t, una mejora de US$ 5/t entre ruedas. Asimismo, volvimos a tener ofertas para entregas diferidas dentro de la campaña comercial 2021/22; se ofrecieron US$ 260/t para entrega en junio, con julio en US$ 250/t. La posición noviembre alcanzaba US$ 260/t.

En cuanto al cereal de la cosecha 2022/23, por maíz con entrega en marzo, un comprador ofreció US$ 245/t, cinco dólares por encima del viernes. Este mismo valor fue ofrecido para la entrega en el mes de abril. Mientras que, para el cereal de cosecha tardía, se ofrecieron US$ 228/t para entrega en julio de 2023, ocho dólares por encima de la última rueda.

CEBADA

En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy no se registraron ofertas abiertas de compra por sorgo.

(Noticias AgroPecuarias)