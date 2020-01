El Supercross se prepara para vivir sus fechas finales

La penúltima fecha del Supercross Internacional en La Plata, organizado por CONAM, tendrá lugar el próximo viernes 31 de enero. El regreso de la actividad en la Argentina ha resultado muy auspicioso y en las dos primeras jornadas el público respondió en muy buena forma para poblar las tribunas y disfrutas de excelentes carreras y de un espectáculo de gran nivel. La propuesta se repetirá este fin de semana con las fechas finales, viernes y domingo, hecho que permitirá conocer a los primeros campeones del año, lo cual genera una enorme expectativa. El balance de las primeras dos citas ha sido positivo y como en todo comienzo existen aspectos por mejorar que se irán ajustando con el transcurrir de las fechas. La iniciativa recoge comentarios elogiosos y promete convertirse en una plaza asegurada de cada verano en un circuito nuevo, en el que se trabajó de manera intensa durante largos meses para que hoy se convierta en una realidad.

Campeonatos

Si bien cada fecha tiene sus ganadores y sus podios, este fin de semana habrá campeones, dado que las cuatro competencias conforman un certamen que ya cuenta con sus respectivos rankings. En la categoría 250, también denominada SX2, los ganadores no se repitieron y los podios fueron variados en ambas fechas. No obstante quien ha realizado hasta el momento la mejor cosecha de puntos es el piloto de Honda Chile, Sergio Villaronga, quien aventaja al pampeano de KTM, Julián Seibel, por apenas 4 unidades. Lautaro Toro (Tucumán) y Luciano Righi (Mendoza), compañeros del equipo de Mezher Motos, están en el tercer y cuarto puesto, cerrando el Top Five el cordobés Tomas Moyano del FBR Kawasaki. En cuanto a la 450 o SX1, el santafesino Agustín Poli arrasó en sus presentaciones. Ganó sus dos series y las dos finales para encumbrarse con puntaje perfecto. Su hermano Joaquín, quien también compite con KTM, está a 6 puntos y ambos aventajan a sus perseguidores por una buena diferencia. Tercero aparece Demián Villar (DV Pro Team), cuarto José Felipe (FBR Kawasaki) y quinto Juan Pablo Luzzardi (Avant Honda Genuine Oil). Recordemos que se asigna puntaje a los tres primeros de cada serie además de los que se otorgan en la final. Cabe agregar que como sucedió en las fechas pasadas, el Supercross Internacional será televisado en directo a partir de las 22 hs por la señal de América Sports.