El rol de la carne de pollo en el abordaje alimentario

Desde el año 2020, el 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad. El objetivo de este día es abordar la epidemia mundial de obesidad

La obesidad es, de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), una de las más estigmatizantes para quien la sufre. Es por ello que el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) informó sobre la temática y el rol de la carne de pollo para un alimentación saludable y equilibrada.

La carne de pollo es una aliada. Por un lado, por su gran aporte de proteínas de alta calidad que permiten la saciación (sensación de plenitud intra-comida que nos permite dejar de comer en una comida) y, en el marco de alimentación completa y realización de ejercicio físico, permiten también el cuidado de la masa muscular cuando hacemos tratamientos de descenso de peso.

Por otro lado, el pollo es un alimento que aporta una gran diversidad de nutrientes, como vitaminas, principalmente del complejo B, y minerales como zinc, hierro, potasio, magnesio, fósforo y selenio.

El bajo aporte de sodio en la carne fresca y el escaso contenido de grasas cuando retiramos la piel, la hacen también una carne ideal para incorporar en todas las ECNT.

Desde hace unos años, se trabaja en la difusión para acabar con los estigmas de dicha enfermedad y lograr abordajes más empáticos y humanísticos que lleven a mejores tratamientos y resultados.

Al respecto el CINCAP destacó la importancia de concientizar ya que la prevalencia de esta enfermedad e es creciente y su presencia se asocia con numerosas complicaciones como diabetes 2, hipertensión, cáncer, enfermedad cardiovascular, entre otras.

Es por eso que tomar conciencia, así como trabajar en un abordaje y tratamiento, que debe ser diseñado y acompañado por profesionales adecuados, es fundamental.

Como sociedad, es fundamental comenzar a difundir información certera sobre lo que es la Obesidad y los efectos de la estigmatización para las personas que la padecen. No se debe olvidar que a las personas no las define una enfermedad. No son obesas, TIENEN obesidad. Algo que parece pequeño, pero que hace la diferencia, señaló el CINCAP en su documento