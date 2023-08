El Profesor Silvio Peralta asumió la dirección Técnica de Hockey en el Club Atlético

La sub comisión de Hockey del Club Atlético anunció la contratación de un nuevo Técnico para sus categorías competitivas, al profesor Silvio Peralta, que ya es conocido porque estuvo dirigiendo en esta entidad antes de la pandemia; el año pasado los equipos fueron dirigidos por Javier Braña, quien no pudo continuar por eso esta temporada se hicieron cargo provisoriamente los preparadores físicos, los profesores Juan Manuel Rossi y Valentín Alvarez, quienes ahora continúan en la preparación física con Peralta.

El mismo sábado que fue confirmado, aprovechando su estadía en 9 de Julio, fueron convocadas algunas de las jugadoras que no estaban de viaje y se realizó la primera práctica, como señal de que el trabajo será intenso para elevar aún más el nivel de juego de los equipos de Atlético, que disputadas las trece primeras fechas de los torneos de la Asociación y faltando nueve, marchan muy bien ubicados (la 5ª está en el 2° lugar y la 6ª en el 3°), lo que se puede esperar conociendo las excelentes condiciones técnicas y amplia experiencia que tiene el nuevo D.T.

