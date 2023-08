El novillo argentino pasó a ser uno de los más caros del mundo

La devaluación implementada por el Gobierno tras las elecciones Paso y el faltante de hacienda -producto de la sequía– impactaron en el negocio de los frigoríficos exportadores: la suba de precios que se generó durante agosto en los corrales del Mercado de Cañuelas arrastró al novillo, que en el último mes se encareció en dólares muy por encima de los incrementos en el resto del mundo.

El mercado ganadero de Rosario analizó estos incrementos, que dejan en evidencia un nuevo escenario exportador: Argentina es más caro en dólares con respecto a sus principales competidores.

En agosto, el precio promedio del novillo pesado de exportación (superior a 480 kilos) pasó de valer U$S 3,77 en gancho a U$S 4,98 el kilo, un alza del 32%

En el resto del mapa ganadero internacional, las subas se ubican por debajo de este rango. Mientras Australia remarcó un 12,5%, Brasil y Uruguay ajustaron un 10%, Europa un 6% y Estados Unidos apenas un 1,4%.

La caída del peso frente al dólar es una medida difícil de asimilar para la cadena ganadera. “Tras la devaluación, Argentina lejos de ganar competitividad, se encareció en dólares respecto del resto de los orígenes”, advirtieron desde el Rosgan.

El recorrido de la vaca también fue similar, con un incremento medido en dólares que osciló entre 28% y 33%, mientras que el resto de los mercados internacionales ajustaron sus cotizaciones a la baja.

“Esta situación, sumada a la menor oferta de hacienda que se venía registrando exacerbó la escasez de mercadería por lo que muchos frigoríficos durante la última semana comenzaron a reducir su ritmo de faena”, señalaron.

El Ieral de la Fundación Mediterránea también se hizo eco de este escenario y sostuvo que los precios en dólares de la hacienda local están bastante por encima de los valores de la región, como Brasil, Paraguay y Uruguay.

“El fenómeno deja descolocados a los exportadores y puede actuar como techo para los valores”, puntualizaron. Desde su perspectiva, el escenario más probable parecería ser el de una estabilización de los precios durante las próximas semanas, que sufrirá una reducción a partir del actual contexto inflacionario.

En falta

En el caso de los novillos, el Rosgan consideró que la escasez es aún más marcada que en vacas. Para esta época del año, explicaron que la faena de esta categoría debería mostrar mejores números, pero todo permite inferir que en los próximos meses los faltantes de animales pesados serán más evidentes.

“En este contexto, la industria enfrentará meses difíciles que probablemente lleven a reducir aún más su nivel de operaciones como medida defensiva, hasta tanto el mercado logre naturalmente encontrar un nuevo nivel de equilibrio”, concluyeron.

El problema es que todo este combo de inconvenientes terminará afectando un ritmo de exportaciones que se mantenía alto, aún con precios internacionales bajos.

En los primeros siete meses, el volumen exportado creció un 9,3% interanual, acercándose a las 560.000 toneladas equivalentes, según el Rosgan.

Sin embargo, la facturación apenas llegó a U$S 1.676 millones, un 20% menos, como consecuencia de que el precio promedio de la tonelada embarcada está en U$S 4.412, unos U$S 1.600 o 27% menos que el año pasado.

“Lo cierto es que, comparado con los volúmenes exportados en años anteriores, a excepción de junio, el 2023 viene mostrando una muy buena performance en ritmo de embarques. El promedio exportado este año arroja unas 80 mil toneladas mensuales, comparado con 74 mil toneladas promedio en igual período de 2022, 67 mil en 2021 y 69 mil en 2020″, enumera el Rosgan.

Así, de mantenerse este ritmo mensual, se podría a fin de año alcanzar unas 960 mil toneladas equilvalentes, cerca del récord de los últimos años.

“Sin embargo, tras la devaluación, las dificultades que enfrenta la industria frigorífica por la suba de precios y la falta de oferta interna, muy probablemente terminen debilitando este número potencial“, finaliza el Rosgan.

