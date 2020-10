El Legislador bonaerense Britos apoyó las pistolas Taser

Varios intendentes ligados al PRO hicieron pública la intención de adquirir el arma para hacer frente a la inseguridad. No obstante, desde la órbita provincial marcaron la cancha respecto el manejo de las fuerzas.

En ese sentido, los diputados peronistas Mario Giacobbe y Fabio Britos, del bloque 17 de Noviembre, se expresaron sobre la discusión candente en la Provincia. En definitiva, los hombres de Berazategui y Chivilcoy, respectivamente, apoyaron “el uso de pistolas taser por parte de la policía”.

Sin embargo, aclararon que “los Municipios no pueden determinar esto, no tienen fuerzas policiales propias, ni mando sobre la policía bonaerense”. “No es un tema que deba politizarse”, afirmaron.



“Para el uso de estas armas no es necesaria una ley, es absurdo, que tenga que haber una ley por cada arma que usa cada fuerza de seguridad”, señalaron los diputados bonaerenses.

Por su parte, desde el gobierno provincial, fue el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien lanzó: “La compra de pistolas Taser es una posibilidad, pero no tenemos ninguna prevista en el corto plazo”.

“Siempre dijimos que nosotros no teníamos ningún problema con la tecnología, que puede estar enfocada a determinado tipo de intervención; y también decimos que un arma no letal es mejor que una letal. No tenemos un problema ideológico con eso, pero será una cuestión de mérito y conveniencia”, sostuvo.

De esa manera, aseveró que “no hay un problema político, como se intentó plantear. Limitar el debate sobre la seguridad a una tecnología particular es una visión muy corta y limitada; el debate va desde las condiciones de vida y la desigualdad hasta la profesionalización y los salarios de la policía”.

(Cuestión Política)