El intendente Barroso abordó una amplia agenda con los medios de prensa

El Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, compartió un extenso y amplio diálogo con los medios de prensa, en la mañana de hoy, luego de participar del acto de entrega de equipamiento a establecimientos educativos.

El mandatario trazó un resumen de los puntos tratados en el Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio realizado el pasado viernes en la ciudad de Balcarce, a la vez que repasó la situación de obras y promesas pendientes por parte del Gobierno Provincial.

“Uno de los ejes comunes de análisis más importantes fue la situación económica y social que estamos viviendo, que atraviesa también a los municipios, y que por ende deben optimizar los recursos para prestar los servicios lo mejor posible, que los empleados municipales no sigan perdiendo ante la inflación y tratar de no parar con las obras en marcha”, definió el jefe comunal nuevejuliense, en relación al encuentro de Intendentes de Balcarce.

Por otra parte, indicó que también se analizó la situación de recursos por parte de la Nación, que ha recibido la Provincia, y que aún no han sido coparticipados.

“Cada 100 pesos que recauda la Provincia, solamente coparticipa 16 a los municipios; con lo que si además recibe fondos por fuera del Presupuesto que luego no coparticipa, se produce una diferenciación muy importante”, definió Barroso.

Por otra parte, respecto del tratamiento de la situación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), el titular del Ejecutivo reiteró que “pese a haberse firmado los convenios en febrero, no hemos recibido los depósitos, y los mismos no se han redeterminado, con la respuesta de la Provincia de que hagamos menos obras”; a la vez que consideró muy importante “comenzar a hablar de la regionalización y una mayor autonomía a los municipios, siendo Buenos Aires la única provincia que no ha avanzado en este sentido, desde 1994 a la fecha”.

RESPUESTA A LA OPOSICIÓN

Consultado sobre las publicaciones realizadas por sectores de la oposición respecto de su beneplácito por la ejecución de las obras de remodelación del Parque General San Martín, Barroso indicó que los financiamientos “son mediante convenios o por Ley, como es el Fondo de Infraestructura Municipal, creado por la ex Gobernadora María Eugenia Vidal para evitar todo tipo de discriminación histórica que se ha producido”.

“No obstante, si uno compara la cantidad de obras que se ejecutan en otros distritos con las que llegan al nuestro, la proporción sigue siendo diferente”, remarcó, solicitando la llegada de fondos para la ejecución de las obras de la Escuela Nro. 13, la Escuela de Estética y el Jardín 914 de la localidad de El Provincial.

“En este contexto, estamos realizando algunas obras por convenio, como es el caso del acceso a Naón, mientras que el acceso a 12 de Octubre, que fue licitado por la Provincia, quedó en la nada; y esta es la razón por la cual se opta por los convenios, ya que de otra manera las obras no se finalizarían, dado que la diferencia la aporta el municipio”, detalló también Barroso, quien enfatizó especialmente que “pese a la eficiencia que ha demostrado esta gestión a la hora de presupuestar, se hace imposible con una inflación del 7% mensual”.

“Nosotros no vamos a hacer menos obras, como lo hemos demostrado con los trabajos realizados en la Plaza Héroes de Malvinas, Plaza España, Plaza Italia y el Parque General San Martín, a lo que debemos sumar todas las plazas y plazoletas que se han puesto en valor”, completó.

LARGA ESPERA POR EL DESTACAMENTO POLICIAL DE CIUDAD NUEVA

Finalmente, Barroso lamentó la espera por el Destacamento Policial de Ciudad Nueva, donde el municipio destinó el espacio y construyó las bases del mismo “ante la promesa de la Provincia de que en 30 días se contaría con el mismo, aunque en diciembre se cumplirá un año de aquella situación”.

“Lo mismo sucede con la incorporación de efectivos policiales, cuya última instancia data del año 2019; lo que nos lleva a contar con solamente 7 agentes en la calle por turno; con las consecuencias que ello representa, más aún cuando el Ministerio de Seguridad resolvió que la policía no informe de los casos delictivos que se registran”, finalizó.