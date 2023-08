El Club Atlético recibe el sábado a Bragado Club por el Torneo de la Asociación de Hockey

El sábado próximo se reinician los certámenes de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, luego del receso de las vacaciones de invierno: el Club Atlético recibe la visita de las cuatro categorías de Bragado Club, contando con la conducción técnica del profesor Silvio Peralta, quien ya está trabajando con los planteles de las categorías competitivas, si bien todavía no podrá estar en el banco, de modo que continúan por esta jornada quienes estaban a cargo, los profesores Pupi Rossi y Valentín Alvarez.

De todos modos el nuevo DT conoce a la mayoría de las jugadoras porque ya ha estado dirigiendo en esta entidad, con muy buenos resultados; y ahora se ha encontrado sobre todo con los tres equipos menores muy bien ubicados, al ingresar en la tercera fecha de la segunda rueda: la categoría Sub 14 figura en el cuarto lugar en las posiciones, pero a sólo dos puntos del segundo y tendrá el sábado un partido importante frente al conjunto de Bragado, que marcha primero e invicto; las otras tres divisiones son lideradas por el Club Social de Junín, invicto en todas y muy superior al resto, por eso, el segundo lugar de Atlético en Sub 19 es muy meritorio, logrado porque está jugando muy bien, lo mismo que en Sub 16, que marcha tercero.

Probablemente se juegue también en Sub 12, pero extraoficialmente, sólo para que las jugadoras se vayan adaptando a la competencia.

