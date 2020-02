El campo dice que es difícil evitar un paro

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, le reprochó al Gobierno que “dijo que iba a ser amigo del campo, pero no vemos esa actitud”.

Los representantes agropecuarios hacen sentir cada vez más su malestar con el Gobierno de Alberto Fernández y ahora fue Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, quien barajó la posibilidad de un cese de comercialización, aunque destacó que se puede evitar “si se aplicara lo que el Presidente nos dijo”.

“Esto va en aumento. En enero ha habido asambleas en Coninagro y varais reuniones con autoconvocados”, dijo el dirigente rural en referencia al malestar y a la posibilidad de un paro en la comercialización de granos y oleaginosas, que vienen impulsado los productores no agrupados.

En esa línea, Iannizzotto agregó que “lo podemos evitar si se aplicara lo que el Presidente nos dijo, que iba a haber diálogo, que no íbamos a volver a viejas historias”. “El Gobierno dijo que iba a ser amigo del campo, pero no vemos esa actitud”, reclamó el dirigente.

Además, el titular de Coninagro definió la relación con Alberto Fernández como “distante”, y recordó que los dirigentes rurales suelen tener diálogo con la mayoría de sus funcionarios, pero “no hay resoluciones ni respuestas” sobre los puntos planteados.

En paralelo, Iannizzotto se manifestó a favor de que el Estado intervenga en la regulación de la economía, pero aclaró que lo que no quieren es “un intervencionismo con rasgos de populismo en el que el mercado no funcione”.

Además, el presidente de Coninagro expresó su conformidad con los precios y los costos para producir, pero sugirió que quieren más. “Los precios no son los ideales, pero no están por el piso y los costosos han aumentado, pero no de forma tan furiosa”, dijo y agregó: “La inflación no ha parado, pero no está descontrolada”.

Más allá de las cuestiones técnicas que trabaja Coninagro, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también presiona para definir una fecha y cesar las comercializaciones de granos, oleaginosas y hacienda.

Sucede que, el sector viene de manifestarse en Salliqueló, Saladillo y Pergamino, entre otros puntos de la provincia, para que las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) sean más vehementes con los reclamos al Gobierno y le pongan fecha a una medida.

En esa línea, tal como publicó Diputados Bonaerenses, el titular de Carbap, Matías De Velazco, indicó que “esta semana” se resolverá el paro para que el Ejecutivo dé respuestas ante los reclamos de lo que consideran una “alta” presión impositiva.