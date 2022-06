El campeón, Santiago Baztarrica, estrenó el “1” con victoria

Rotax Buenos Aires convocó a Santiago Baztarrica nuevamente a pista para disputar el Evento #1 del Trofeo de Invierno. En este certamen de la segunda mitad de la temporada, el joven de 9 de Julio definde el ‘1’ que luce en los pontones de su karting, al haberse quedado con el primer campeonato del año en la clase Junior Max. La primera cita del nuevo torneo se disputó el pasado fin de semana sobre el kartódromo de Ciudad Evita.

Un complicado inicio debió afrontar Santiago, en donde se vio relegado en las grillas de las mangas luego de una penosa clasificación. En las dos primeras baterías del sábado la fortuna siguió sin acompañarlo. En la primera, tuvo que desertar anticipadamente luego de un incidente. En la segunda, le correspondió el P8.

Observando sus resultados sabatinos, Baztarrica analizó: “La verdad que no arrancamos de la mejor forma. No pudimos hacer una buena clasificación. Nos tocó un juego de gomas muy malo y quedamos 11°. En la primera manga tuvimos un choque y tuvimos que abandonar. En la segunda quedamos 8°. Haremos todo para defender el ‘1’ lo mejor posible mañana (domingo)”.

En la tercera batería del día domingo, buscó mejorar en el clasificador y completó nuevamente la etapa en el P8. En la Final, encontró la mejora que estaba necesitando para crecer al frente y llegar a disputar los lugares del podio. Allí fue donde mostró su competitividad y fue en busca del triunfo que, en los inicios, era impensado. Luego de una de las competencias más atractivas de la tarde, cruzó la línea de sentencia en el P2, pero logró adueñarse de la victoria por un recargo al vencedor en pista.

“Habíamos empezado un fin de semana demasiado malo. La verdad que era impensado poder ganar esta carrera, pero se dio y estoy muy contento y agradecido con los que trabajaron tanto para que podamos ganar”, aseguró el joven de 9 de Julio.

Y completó: “Quiero agradecer a mi papá que hoy no me pudo acompañar, a mi mamá, a mi hermana, a toda la familia, a todo el equipo Acosta Racing Team, a Martín Acosta, a Pichi, al Indio García, a Gustavo Mato, a mis sponsors Yomel, Saborearte, Mecano Ganadero, Agua Pab y a todos los que me apoyan”.

Con estos resultados, Santiago Baztarrica vuelve a mostrar su rol protagónico y se ubica en la 3ª posición de la Junior Max, con 60 puntos. La proxima cita por este torneo de Invierno será el fin de semana del 9 y 10 de julio, en el kartódromo de Zárate.

RMC BUENOS AIRES 2022 – TROFEO DE INVIERNO – EVENTO #1

Kartódromo «Rubén Luis Di Palma», Ciudad Evita (BA)

JUNIOR MAX

Clasificación: 1. Arnaudo, Fausto 46,841

1ª Manga: 1. Fuca, Nicolás, 2. Arnaudo, Fausto, 3. Bulbarella, Simón, 4. Alessi, Juan I., 5. Jaime, Nicolás, 6. Daz, Lorenzo, 7. Paschetta, Augusto, 8. Figueroa, Francisco, 9. Castro, Máximo, 10. Irazu, Gastón, 11. Trappa, Genaro, 12. Nietzel, Joaquín, 13. Longarzo, Renato, 14. Trappa, Agustín, 15. Echarri, Salvador, 16. Daz, Bautista, 17. Strazzolini, Thiago, 18. Monarca, Francisco, Nc. Baztarrica, Santiago, Nc. Mariezcurrena, Pedro, Ex. Kara, Matías.

2ª Manga: 1. Irazu, Gastón, 2. Arnaudo, Fausto, 3. Alessi, Juan I., 4. Jaime, Nicolás, 5. Bulbarella, Simón, 6. Paschetta, Augusto, 7. Mariezcurrena, Pedro, 8. Baztarrica, Santiago, 9. Fuca, Nicolás, 10. Figueroa, Francisco, 11. Daz, Bautista, 12. Trappa, Genaro, 13. Longarzo, Renato, 14. Daz, Lorenzo, 15. Monarca, Francisco, 16. Kara, Matías, 17. Nietzel, Joaquín, 18. Echarri, Salvador, 19. Trappa, Agustín, Nc. Strazzolini, Thiago, Sv. Castro, Máximo.

3ª Manga: 1. Irazu, Gastón, 2. Arnaudo, Fausto, 3. Fuca, Nicolás, 4. Strazzolini, Thiago, 5. Daz, Lorenzo, 6. Alessi, Juan I., 7. Mariezcurrena, Pedro, 8. Baztarrica, Santiago, 9. Jaime, Nicolás, 10. Daz, Bautista, 11. Paschetta, Augusto, 12. Figueroa, Francisco, 13. Trappa, Genaro, 14. Longarzo, Renato, 15. Monarca, Francisco, 16. Kara, Matías, 17. Nietzel, Joaquín, 18. Trappa, Agustín, Nc. Echarri, Salvador, Nc. Bulbarella, Simón, Nc. Castro, Máximo.

Final: 1. Baztarrica, Santiago, 2. Arnaudo, Fausto, 3. Irazu, Gastón, 4. Paschetta, Augusto, 5. Alessi, Juan I., 6. Jaime, Nicolás, 7. Strazzolini, Thiago, 8. Fuca, Nicolás, 9. Daz, Lorenzo, 10. Bulbarella, Simón, 11. Daz, Bautista, 12. Castro, Máximo, 13. Trappa, Agustín, 14. Nietzel, Joaquín, 15. Longarzo, Renato, 16. Trappa, Genaro, 17. Mariezcurrena, Pedro, 18. Kara, Matías, 19. Echarri, Salvador, 20. Monarca, Francisco, Nc. Figueroa, Francisco.

Campeonato Extraoficial: 1. Arnaudo, Fausto 88, 2. Irazu, Gastón 77, 3. Baztarrica, Santiago 60 – 1v, 4. Alessi, Juan I. 52, 5. Paschetta, Augusto 47, 6. Fuca, Nicolás 45, 7. Jaime, Nicolás 42, 8. Bulbarella, Simón 30, 9. Strazzolini, Thiago 30, 10. Daz, Lorenzo 29, 11. Daz, Bautista 18, 12. Mariezcurrena, Pedro 17, 13. Trappa, Agustín 16, 14. Castro, Máximo 16, 15. Nietzel, Joaquín 15, 16. Longarzo, Renato 14, 17. Trappa, Genaro 13, 18. Kara, Matías 10, 19. Echarri, Salvador 9, 20. Monarca, Francisco 9, 21. Figueroa, Francisco 7.