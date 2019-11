El “agro balance” del Gobierno de Vidal: “Algunas cosas no pudimos hacer”

El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, aseguró hoy que la gestión que terminará este 10 de diciembre dejó “la vara bastante alta” aunque reconoció que “muchas cosas no se pudieron hacer” por la macro economía.

En declaraciones a radio Continental, Sarquís aseguró que “todos los ministros estuvieron cerca de la gente” y en su caso “de los productores”. A forma de despedida, el funcionario bonaerense agradeció a los productores y “a todos los eslabones de la cadena” productiva. “En Buenos Aires tenemos seis regiones bien diferencias y no es lo mismo hablar con los productores de distintas áreas”, diferenció sobre las situaciones diversas en el campo bonaerense.

En esa línea, el ministro reconoció que “no pudieron” hacer algunos avances porque “dependen de la Nación”, como el tema de las tasa de los créditos. “No son problemas si no coyunturas que tuvimos que remar”, agregó sobre la situación y sostuvo: “Mentiría si la gobernadora en algún momento no nos dejó hacer alguna cosa”.

“En materia económica todo tiene que ser en forma pareja y todos tuvimos la intención de bajar impuestos. Algunas cosas se pudieron hacer y otras no”, siguió Sarquís y volvió a insistir en que las dificultades estuvieron ligadas a la economía nacional. “No se pudieron hacer muchas cosas producto de una situación macro”.

A modo de autocrítica, el ministro mencionó que no pudo realizar los avances que hubiera querido para los productores hortícolas.”No pude concretar muchas cosas. No sé si me faltó empuje o no, porque en ese momento vino la sequía y hubo que derivar la energía en otras decisiones”, contó. “Dejamos la vara bastante alta para que se hagan mejores cosas aún”, agregó a modo de balance general.

Sobre las elecciones, Sarquís sostuvo que “el campo acompañó en gran parte en la general, a diferencia de las PASO, pero obviamente la ruralidad si no acompañó en algunos lugares tiene que ver con lo económico”.

Transición y pos gestión

Sarquís dio detalles también de lo que será su futuro laboral después de la gestión con Vidal. “Voy a seguir en política, vine para quedarme y voy a estar trabajando con María Eugenia, la provincia y la Nación en lo que me necesiten”, dijo el ministro. Ahora, contó que es momento de una autocrítica, después de la derrota electoral, y de “defender lo que hicimos”.

En cuanto al traspaso de mando, el funcionario dijo que sus equipos y él tienen “todo listo” para traspasar la información al equipo de Axel Kicillof y que espera que le digan “quién va a continuar” en su función.

“El gobernador electo es una persona muy inteligente, pero hay que tener mucho cuidado”, agregó sobre el diagnóstico que dio el economista y la “provincia arrasada” que dice recibir. “No es así”, lo cruzó Sarquís, “hay que detenerse en todas las cosas que se hicieron”. (DIB) DG