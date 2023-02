Dolores: Una mujer entregó 4.000 dólares víctima de un nuevo caso del “cuento del tío”

Recientemente en Dolores una mujer recibió un llamado a su teléfono fijo de parte, supuestamente, de una prima. Durante la comunicación, esta persona le advirtió que debía cambiar el dinero que tenía guardado porque no iban a servir más. La llamada apremiaba a la víctima, bajo el argumento de que estaba por llegar “el contador”.

La mujer que recibió el llamado no terminó de cortar cuando llamó a su puerta un hombre a bordo de una moto, quien le dijo que venía a buscar el dinero y utilizó como artilugio disuasorio la inminencia del cierre de la sucursal bancaria. El supuesto contador tenía casco y barbijo, por lo que no le pudo ver con claridad el rostro. La mujer le entregó 4.000 dólares y una suma no estipulada de pesos.

Posteriormente, en una comunicación con su verdadera prima, la víctima comprobó que la habían estafado, por lo que radicó la denuncia en la comisaría local.

Las autoridades volvieron a recomendar estar atentos a estas llamadas telefónicas y otras similares, que aprovechan cierta vulnerabilidad de las personas y suman el factor ansiedad y apresuramiento para evitar que las víctimas se detengan a analizar los pedidos que les hacen.

(InfoGEI) Mg