Desplome histórico en supermercados y mayoristas

El consumo masivo volvió a mostrar señales claras de enfriamiento en septiembre. Según el último informe del Indec, las ventas en supermercados retrocedieron 0,2% en términos desestacionalizados y acumularon seis meses consecutivos de caída, mientras que los autoservicios mayoristas profundizaron la tendencia negativa con su peor registro del año.

Seis meses en rojo en los supermercados

Las ventas a precios constantes marcaron en septiembre una baja interanual de 0,8%, confirmando que el repunte que había aparecido a comienzos de año quedó completamente desdibujado en el segundo semestre.

Pese a esto, el acumulado enero-septiembre todavía conserva un avance real de 2,7% frente a 2024, aunque la desaceleración de los últimos meses empezó a erosionar ese resultado.

Los rubros que más crecieron en valores corrientes

En valores corrientes —sin descontar inflación— las ventas totalizaron $1.962.363 millones, un alza nominal del 23,8% interanual. Los grupos de artículos con mayores incrementos fueron:

Indumentaria, calzado y textiles para el hogar: +53,4%

Carnes: +45,2%

Alimentos preparados y rotisería: +35,2%

Otros: +34,8%

El rubro Almacén —uno de los de mayor peso en la canasta— subió 24,2% nominal.

Cómo pagaron los consumidores

En septiembre, el uso de tarjeta de crédito concentró el 44,1% de la facturación. Le siguieron:

Tarjeta de débito (26,4%)

Efectivo (16,2%)

Otros medios de pago (13,3%), donde se destacaron billeteras virtuales, QR y vales

Las ventas presenciales representaron el 96,5% del total, mientras que las compras online treparon 34,8%, aunque continúan con una participación reducida (3,5%).

Los mayoristas sufren la peor caída del año

El canal mayorista mostró un escenario aún más delicado. Las ventas a precios constantes registraron en septiembre una caída interanual de 13,1%, profundizando una tendencia que se sostiene desde comienzos de año.

Además, el indicador desestacionalizado marcó una baja de 5,2% mensual, su punto más crítico desde diciembre pasado. El acumulado enero-septiembre ya refleja una contracción de 7,4%.

Qué pasó en cada rubro

Medidas a precios corrientes, las ventas totalizaron $287.852 millones, un aumento nominal de apenas 7,9% interanual. Los rubros con mejores desempeños fueron:

Carnes: +29,9%

Panadería: +15,6%

Bebidas: +13,3%

Almacén: +12,4%

En contraste, se registraron bajas nominales en:

Electrónicos y artículos para el hogar: –18,7%

Limpieza y perfumería: –0,4%

Medios de pago en los mayoristas

El informe del Indec mostró un salto significativo en los llamados “otros medios de pago”, con un avance interanual de 62,5% y una participación del 32,9% del total.

Las compras con tarjeta de crédito subieron 2,4%, mientras que el uso de efectivo y débito cayó 6,8% y 21,2%, respectivamente.

Qué muestran las provincias

En el comercio mayorista, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un retroceso nominal del 11,4%, mientras que los 24 partidos del Gran Buenos Aires mostraron un incremento del 2,2%. En el resto del país, las ventas crecieron 13,1%. En supermercados, los mayores aumentos nominales se registraron en Catamarca, Neuquén, Río Negro, el interior bonaerense y Tierra del Fuego.

Los indicadores de septiembre dan pocas señales de una recuperación inmediata del consumo. Tanto el canal minorista como el mayorista muestran caídas consecutivas, menor dinamismo y un deterioro más marcado en los volúmenes reales. Con la inflación desacelerándose pero el poder adquisitivo aún golpeado, analistas anticipan que la recuperación del consumo podría postergarse hacia 2026, salvo que aparezcan mejoras salariales o un rebote fuerte de la actividad. (Grupo La Porovincia)