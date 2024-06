Desmantelan Organización Narco que actuaba  en 9 de Julio

Después de dos años de investigación conjunta entre la Delegación Departamental de Investigaciones de Trenque Lauquen y la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, se confirmó la existencia de una organización narcocriminal, y su desmantelamiento. Organización que estaba liderada por un individuo que dirigía sus operaciones desde distintas cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El 18 de junio de 2024, el Juzgado Federal de Pehuajó llevó a cabo 18 allanamientos en Pehuajó y en el conurbano bonaerense. Durante estos operativos, 15 personas fueron detenidas y se incautaron varios kilos de drogas, numerosos teléfonos celulares, vehículos y mochilas llenas de dinero.

Según la crónica del portal InfoEcos, a raíz de estos hallazgos, se solicitó de manera urgente que los detenidos fueran trasladados al Servicio Penitenciario Federal, que tiene medidas estrictas para prevenir actividades ilícitas entre los reclusos, tales como la prohibición de teléfonos celulares y la supervisión constante de las comunicaciones.

Se descubrió que esta organización no solo distribuía drogas en Pehuajó, sino que también suministraba estupefacientes a otras redes delictivas en Henderson, Trenque Lauquen y 9 de Julio. Además, se emitieron órdenes de captura para dos individuos que no fueron localizados durante los operativos y se identificó a varios colaboradores activos, por lo que no se descartan futuras detenciones y allanamientos.

Antes de esta operación, ya se habían detenido a doce personas relacionadas con la organización, incluyendo un grupo que enviaba drogas a Chile, utilizando «mulas» reclutadas a través de la explotación de su vulnerabilidad y mediante el uso de violencia.

(InfoGEI)Ac