Dengue: infectólogo vaticina que el verano próximo podría haber “muchos más casos”

El especialista Luis Cámera expresó que hay cambios en la adaptabilidad de los mosquitos y que el dengue se ha extendido a zonas en las que no estaba presente.

El médico infectólogo, Luis Cámera, se mostró muy preocupado por los números que podría dejar la temporada de dengue del año próximo, ya que “podría haber muchos más casos que en la actual”. De igual modo, consideró que es necesario que se sume la vacuna contra el dengue al Calendario Nacional de Vacunación, ya que muchas personas estarán expuestas a contraer la enfermedad por segunda vez, lo que genera cuadros más graves.

“Estamos viviendo el brote más grande de nuestra historia, estamos ante una crisis que empezó en noviembre, nunca hemos tenido una epidemia tan prolongada y con tanta magnitud”, indicó el médico en declaraciones al canal C5N, y añadió: “Más que la ola de este año hay que ya empezar a trabajar para no generar una ola gigantesca que podría venir el verano próximo, con el peligro de que mucha gente que se infectó en los últimos meses podría cursar un cuadro grave ante un segundo contagio”.

En esa línea, analizó que hay factores en el desarrollo, adaptación y proliferación del mosquito que contribuyen a que el virus se extienda por zonas donde antes no estaba presente. “Ha ido aumentando en todo el mundo y se extendió a áreas no tan selváticas. El mosquito, que es un bicho prehistórico, increíblemente resistente, se ha adaptado a la ciudad. Al haber tanta gente desaparecen sus depredadores, como sapos, libélulas, gorriones, y tiene en Gran Buenos Aires 15 millones de personas para picar”, subrayó.

“Si no hace acciones durante invierno y primavera, de descacharrado y limpieza para que no haya larvas, eclosionan y no se pueden controlar”, indicó, y aseveró que “hay mecanismos para poder empezar a trabajar antes“, ya que existen indicios de la magnitud de mosquitos que pueden proliferar en el verano. Para graficar esa idea, puso el ejemplo de su propia piscina, que en noviembre tenía una cantidad de larvas como nunca antes, por lo que se podía deducir lo que iba a ocurrir en le verano.

“En los próximos meses hay que hacer un gran trabajo de limpieza, donde tiene que trabajar la población, la situación está compleja con esta ola”, remarcó Cámera.

Sobre la vacuna, el especialista expresó que “hay que vacunarse” y que el gobierno debe sumarla al Calendario de Vacunación. “No podemos seguir con esta situación”, analizó, y señaló que luego de la pandemia de Covid-19 “cambió todo el ecosistema, y en ese cambio están apareciendo cualquier cantidad de epidemias raras, lo veo como una dinámica de las especies”.

La epidemia actual de dengue ya contabiliza más de 180 mil casos y 129 muertes. Ante la polémica que genera que la vacuna pueda aplicarse de forma individual y privada, el gobierno nacional argumentó que “no es una herramienta que esté validada para controlar la trasmisión de la enfermedad en el contexto de brote”.

Lo cierto es que como tantas otras vacunas, como la de la influenza, que el Estado aplica de forma estacional a grupos de riesgo determinados, la vacuna contra el dengue tampoco evita el contagio pero sí el desarrollo de formas graves de la enfermedad y decesos. En comparación, podría diseñarse un plan de vacunación similar. (DIB) ACR