Culminó el 5to IRT «9 de Julio Chess Open 2023» «Homenaje AL GMI Héctor Decio Rossetto.

Tal lo programado, finalizó el domingo próximo pasado, el 5to IRT” 9 de Julio Chess Open 2023” Homenaje al GMI Héctor Decio Rossetto, que contó con la participación de 96 jugadores de un alto nivel en lo internacional, provincial y local, y que dieron un marco de alta competitividad, tal como se esperaba.

La quinta ronda, ya entrando en la recta final, produjo enfrentamientos de alto voltaje, en donde cada ajedrecista debía recurrir a todos sus conocimientos y temple para seguir con chances de perder posiciones, en donde hubo enfrentamientos por todos ansiados.

La 5ta ronda nos presenta los siguientes enfrentamientos

Ronda el 2023/05/27 a las 10

Clasificación después de la ronda 5

Ronda el 2023/05/27 a las 17

Clasificación después de la ronda 6

Ronda el 2023/05/28 a las 9

Clasificación Final después de 7 rondas

DIEGO FLORES CAMPEON.

Diego Flores (Las Palmas de Gran Canaria, 1982) es un Gran Maestro Internacional de ajedrez argentino nacido en España. Es séptuple campeón de ajedrez argentino, superando la marca de Roberto Grau, igualando la de Raúl Sanguinetti (7) y a un título de Miguel Najdorf (8).

Posee el título de Gran Maestro, desde 2008. Su puntuación ELO Fide más alta fue en noviembre de 2018, con 2634 puntos.1​

Ganó el Campeonato Argentino de Ajedrez en los años: 2005, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 y 2019. A los 36 años, Diego Flores obtiene su 7° campeonato argentino, y quedó a uno de igualar el récord del maestro nacido en Polonia, Miguel Najdorf.

Otros Logros alcanzados:

– Campeón Argentino Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20.

– Subcampeón Mundial Sub 16 (Oropesa del Mar, España, 1998).

– Campeón Liga Nacional de Ajedrez con el equipo de Villa Martelli (2006, 2008, 2011, 2012 y 2014) y con Obras (2019).

– Campeón Abierto Internacional de Mar del Plata en 3 ocasiones (2006, 2010 y 2019).

– Campeón Abierto Internacional Pro Am en 5 ocasiones (Villa Martelli, Argentina. 2004, 2008, 2010, 2017 y 2019).

– Campeón Abierto Internacional Ciudad de Río Grande en 3 ocasiones (Río Grande, Argentina, 2011, 2012 y 2013).

– Campeón Zonal Sudamericano en 2 ocasiones (Santiago, Chile, 2005 / San Luis, Argentina, 2007).

– Primer puesto compartido Campeonato Continental Americano en 2 ocasiones (Mar del Plata, Argentina, 2012 / Medellín, Colombia, 2017).

– Subcampeón Continental Americano (Montevideo, Uruguay, 2018).

– Tercer puesto Campeonato Continental Americano en 2 ocasiones (San Pablo, Brasil, 2009 / Cochabamba, Bolivia, 2013).

– Campeón Continental de Rápidas (Buenos Aires, Argentina, 2016).

– Campeón Abierto Internacional de Albacete (Albacete, España, 2006).

– Campeón Abierto Internacional de Arica (Arica, Chile, 2015).

– Campeón Open de Dubái (Dubái, Emiratos Árabes, 2018).

– Participante de la Copa del Mundo en 6 ocasiones (Khanty-Mansiysk, Rusia, 2005, 2007, 2009 y 2019 / Tromso, Noruega, 2013 / Tbilisi, Georgia, 2017).

– Integrante del Equipo Olímpico Argentino en las últimas 7 Olimpiadas (Turín, Italia, 2006 / Dresden, Alemania, 2008 / Khanty-Mansiysk, Rusia, 2010 / Estambul, Turquía, 2012 / Tromso, Noruega, 2014 / Bakú, Azerbaiyán, 2016 / Batumi, Georgia, 2018).

– Premio Olimpia de Plata (Argentina) en Ajedrez en 5 ocasiones: 2007, 2009, 2013, 2017 y 2019. Esto son algunos datos de este extraordinario jugador, que demostró con su presencia, la categoría del 5to IRT”9 De Julio Chess Open 2023” organizado por la escuela de Ajedrez Héctor Decio Rossetto, y en donde participaron jugadores reconocidos y respetados en el mundo entero:

Excelente organización, Gran Apoyo de municipio, Escuela técnica nº 2 Mercedes Labandié, comercios, ajedrecistas y público en general, que cuando tomó conciencia de las utilidades que dan eventos como este, apoyan con la seguridad, de que están sembrando un camino promisorio, para personas sin distinción de edades.

El Torneo dejó mucho para hablar, he iremos desgranando aspectos de esto en próximas ediciones, Como así también