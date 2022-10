¿Cuánto tiempo entrenar en el gimnasio?

(Por Prof. Fernando “Cocó” Maineri)

Esta suele ser una pregunta muy frecuente en el mundo del fitness, usualmente la respuesta más escuchada es el período de entrenamiento en el gimnasio será suficiente con unos 45 minutos aproximadamente. A partir de allí el cuerpo comienza a segregar hormonas que pueden alterar el correcto funcionamiento metabólico.

En realidad, no existe un tiempo específico de duración optima de un entrenamiento que se pueda fijar como una regla igual para todo el mundo, porque la duración del entrenamiento está determinada por varios factores personales.

Sin embargo, sí que hay algunos factores básicos que afectan a la duración del entrenamiento. Por lo general una persona más novata debería estar en el gimnasio mucho menos tiempo que alguien ya avanzado con más experiencia, simplemente porque: la cantidad de trabajo que va a tener que hacer el principiante para progresar va a ser mucho menor que el avanzado (esto implica estar menos tiempo en el gimnasio)

El novato va a ser incapaz de infligir daño muscular porque no está acostumbrado a entrenar y necesita trabajar primero su sistema nervioso para que consiga contraer los músculos más eficientemente. Por eso un novato en el gimnasio las primeras ganancias que tiene son las de fuerza. Enseguida consigue levantar más peso porque el cuerpo prefiere aprovechar mejor la masa muscular que ya tiene y reclutar más fibras musculares, antes de comenzar a construir nueva masa muscular (a tener mucha atención los pesos, cargas a utilizar). Por eso al principio, un novato no puede provocar mucho daño muscular porque su sistema nervioso no se lo permite, y por lo tanto necesita menos tiempo de descanso entre series que una persona más avanzada, y esto hace que la duración de sus entrenamientos sea menor que un avanzado que necesita más trabajo y además descansos más largos.

No por hacer más, vas a tener más resultados, la idea es no hacer un esfuerzo excesivo y que no se vea recompensado. El tiempo en el gimnasio debe ser efectivo, entrenar. Ni a pasear, hacer sociales, mirar tv, o modelar.

Muchas veces se concurre al gimnasio como una forma de combatir el estrés, problemas laborales, familiares, personales, etc. pero sumado a esto si le agregamos un trabajo exigente, con cargas elevadas, sin las pausas necesarias, estaríamos recargando aún más nuestro estrés en vez de descargar tensión y cargar energías con un buen entrenamiento físico.

Puedes entrenar intenso o hacerlo por mucho tiempo, por eso esta estimulación de la duración de los entrenamientos sirve para entrenamientos con cargas, de fuerza, no para entrenamientos de resistencia.

Volviendo al tiempo óptimo de entrenamiento:

1 hacer la cantidad de trabajo-entrenamiento que necesitas, no en exceso, aumentando los factores de estrés y disminuyendo la recuperación, lo que a largo plazo no va a ser favorable.

2 descansar el tiempo necesario entre series.

3 estar concentrado durante todo el entrenamiento para que el nivel de intensidad sea óptimo.

Al gimnasio se va a entrenar, no hacer amigos! Si bien las relaciones personales, distracción, relax, etc. forman parte del lugar, lo primero es entrenar el tiempo necesario. Al finalizar el mismo dedicale el tiempo necesario y MAS a todo el resto.