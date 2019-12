Cuando la creatividad aporta en la relación de pareja

(Por Marisa Chela)

No soy especialista en este tema, no digo que lo que digo es lo que es ni deba ser, simplemente la escritura me da la posibilidad de decir cosas y las digo desde los sentires, experiencias o manera de ver las cosas.

Hoy que la tolerancia se ha dispersado y la creo una condición indispensable en todo tipo de relación, en la pareja, diría, que está muy ausente, a tal punto que, si el malestar atenta con ella, listo, se acaba el amor o se reemplaza. Como si no hubiera otras herramientas, cuando hay amor. El ejemplo lo podemos tomar de nuestros padre o abuelos, que con amor y tolerancia lograban saltar obstáculos. Desde ya, siempre y cuando el amor siga intacto.

A veces las situaciones de escrituras o las imágenes me dan la posibilidad de mirar más allá y surgen historias como la que vas leer debajo, donde Eva y Juan, juegan a ser una pareja donde reine la magia y la risa.

La ficción permite y uno debe activar la varita mágica.

DOS ANIMALITOS

Para ellos, siempre era lo mismo, despertar sobre la hora, el café apurado y quemado, el saco a medio poner, él y los mismos zapatos sin combinar, ella, porque el desorden de la semana anterior permanecía.

El día estaba nublado, algo frío y tormentoso, pero no importaba para ellos, porque la vorágine de todos los días no los dejaba ver el paisaje, a veces hablaban de eso y decían: – qué suerte tienen los animalitos, viven sin apuros, disfrutando la naturaleza, -podríamos mutarnos- agregaban mientras reían.

Cada uno tomó su camino al trabajo. Una larga jornada los esperaba, papeles para Juan y órdenes de su jefe para Eva que hacía tiempo tenía grabados uno a uno los calificativos que este señor le atribuía a los clientes de la empresa. Los conocía más por éstos que por los nombres.

De regreso a su casa, Eva caminaba por la avenida cuando descubrió que en una librería, la vidriera estaba llena de libros de animales, por pura curiosidad y acordándose de lo que siempre decían, se acercó y vio que en la contratapa de un libro había un sapo de un repugnante verde claro, dormitando sobre una rama, con cara de despreocupación y sobre él, el más lento de los animalitos que ella había visto, un caracol, encima el más práctico porque sobre si, llevaba su casita, lo que hacía que no se usara transporte y agilizara la cuestión. Se quedó mirando ese caracol tranquilo, inmutable, pero con las antenas atentas a una imprevista reacción del sapo, que era casi imposible porque se lo notaba aprobando la planta alta, que había diseñado el caracol.

Eva entró en la librería y sin titubear le pidió al librero, un libro de magia. Lo compró y se lo llevó a su casa. Lo leyó del principio al final y sonrió plácidamente y convencida que lograría aquel truco.

Antes que viniera Juan, tenía que ir a una juguetería. Hacía tanto tiempo que no compraba un juguete, que no tenía idea dónde estaría ubicada la más cercana, su hermana no quería que les regalara juguetes a sus sobrinos, porque la casa estaba llena y todos desparramados, entonces les compraba ropa.

Salió a la calle, luego del llamado a su amiga que le indicó la dirección de una juguetería muy grande. Caminó unas cuadras, dio con ella y entró.

Juegos de magia, quiero- le dijo al señor

Tengo diversos y muy completos señorita.

Todo estaba listo, siguió las indicaciones, tomó la varita mágica, y se sentó a esperarlo

La cara de felicidad era plena, la risa constante y su mano sostenía la varita porque en ese instante, estaba entrando Juan.