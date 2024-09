Cuál es el precio de la vacuna contra el dengue y cuándo comienza la campaña bonaerense

Varias farmacias y laboratorios privados ofrecen las dosis de manera particular; algunas obras sociales ofrecen cobertura del 20% al 40%.

A días del inicio de la primavera, crece la preocupación por la circulación del mosquito aedes aegypti, que transmite el virus del dengue. En ese contexto, son varios las farmacias que ofrecen las dosis de manera particular, mientras se espera el inicio de la campaña en la provincia de Buenos Aires para los primeros días de octubre.

“Vamos a empezar a enviar los mails para comenzar a vacunar los primeros días de octubre”, dijeron a DIB desde el Ministerio de Salud bonaerense. La Provincia adquirió 500 mil dosis para vacunar de forma gratuita a 250 mil personas (son dos dosis). En principio, priorizará a la población de 15 y 59 años que ya tuvo dengue y resida en municipios del AMBA -unas 80 mil personas-, aunque quienes tengan domicilio en el interior podrán anotarse más adelante para recibirla.

Para quienes quieran aplicársela de forma particular, cada dosis cuesta $90.799,48. Se trata de la vacuna Qdenga, fabricada por el laboratorio japonés Takeda. Este precio puede incluir descuentos según la cobertura médica. De hecho, el IOMA aplicará descuentos del 30% cuando comience la campaña de vacunación en la provincia.

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en tanto, comenzará a vacunar de manera gratuita el 30 de septiembre a adolescentes de entre 15 y 19 años. A medida que las dosis alcancen y sea necesario por la magnitud del brote -la compra inicial fue de 60.000 dosis- se avanzará con los jóvenes de entre 20 y 30 años, y así sucesivamente.

Ayer, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que la compra inicial de dosis que hizo el Gobierno nacional fue escasa y remarcó como una problemática la disparidad de criterios que tomaron las provincias para su aplicación.

En tanto, las principales medidas de prevención siguen siendo el descacharrado para evitar la proliferación del mosquito vector del virus, junto con el uso de repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, sobre todo durante actividades al aire libre, espirales, tabletas o aerosoles en ambientes, mosquiteros en ventanas y tules en cochecitos, camas y cunas para proteger a los más pequeños.

Cabe señalar que la vacuna del laboratorio japonés Takeda está indicada para la prevención de la enfermedad producida por los cuatro serotipos del dengue en todas las personas mayores de 4 años, sin límite de edad. No obstante, la Anmat no la aprobó para mayores de 60 años en el país.

Sobre ese aspecto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak precisó días atrás: “No está aprobada en el país su uso para mayores de 60 años, lo cual no quiere decir que no sea segura”, sino que la Anmat consideró que la evidencia respecto a la eficacia no era suficiente. No obstante, instó a consultar con los médicos de cabecera en cada caso particular.

“Hay que hablar con cada médico y evaluar los beneficios. Es distinta la recomendación como ministro y en relación a la estrategia sanitaria. Sin embargo, muchos profesionales lo están haciendo. Es que si bien no está demostrada su eficacia sí está demostrada su inocuidad en mayores de 60 y quizás lo que falte para esa instancia sea más tiempo de estudios, por eso no se indica públicamente”, explicó.

En tanto, respecto a la población infantil dijo que si bien la vacuna puede aplicarse desde los 4 años, el riesgo de dengue grave entre los niños es mucho más bajo. (DIB)