Criminología: cuestiones de análisis

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

¿Qué determina ciertos comportamientos o conductas en determinadas situaciones?

Muchas veces me hice esta pregunta y, como seres humanos individuales, cada uno de nosotros nos vamos formando de acuerdo al contexto social al cual pertenecemos, que inevitablemente influirá en nuestra formación. Entonces porque no pensar que, frente a determinadas presiones, injusticias, discriminación, donde se desarrolla con continuidad, por ejemplo, en el trabajo, la persona pueda tener reacciones explosivas, indiferentes, desinteresadas porque a diario construyo sentimientos de enojo, de invisibilizacion, y de alguna manera llega el momento en el cual, transmite eso que aprendió, sorprendiendo con actitudes desconocidas; y puede ser una persona que tiene buena educación, buena construcción de valores, familia bien constituida, es decir que no tiene que ver con su formación de base, sino con las emociones que fue construyendo en determinados ambientes y que pueden influir de manera negativa o positiva según el caso. Por eso es necesario hablar de violencia, de emociones, en los distintos lugares donde las personas tienen relaciones interpersonales con otro ser humano, el cual también tiene otra construcción social de base.

Ante determinadas circunstancias debemos plantearnos por qué se llegó a determinado accionar, eliminando los prejuicios y juzgamientos, para entender y poder mejorar en caso de que sucedan situaciones similares.

Siempre es mejor y fácil ponerse en el lugar de víctima y juzgar al otro, sin estudiar de fondo las causas que provocaron el accionar. Hablamos entonces de la influencia de las emociones, por otro lado, también podemos hablar de las conductas negativas ocurridas por determinados contextos de violencia, consumo, es decir se construyen conductas violentas que desencadenan determinados sucesos, en ese caso tendremos que dé-construir para poder hacer entender lo que está mal y construir nuevas conductas que no afecten a la persona en sí, ni a terceros. Es importante el análisis de cada caso, la criminología nos permite investigar, para prevenir o entender los comportamientos, cada análisis es individual; debemos terminar también con los etiquetamientos que construyen estereotipos que generan más violencia.

Me gustaría terminar con una frase de Rita Segato, para que podamos reflexionar sobre las personas en contextos de encierro si es favorable para sus conductas estar allí, sin contención, escucha activa, para que puedan mejorar y entender lo que hicieron mal para cuando se reinserten a la sociedad.

“…La Cárcel es del medio donde los malos hábitos y deformidades de la sociedad libre “cobran” mayor nitidez…”