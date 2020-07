COVID-19: Qué se viene…

(Por Lic. Hugo Merlo)

Después del 17 hay que cambiar, tomar decisiones, buscar otras salidas, no es nuevo pero la conjunción de Economía y Psicología es una manera nueva de ver la situación.

Uno es el “efecto habituación”, el acostumbramiento a la nueva situación, es una característica de nuestra especie y que ha permitido la supervivencia. Las personas se habituarán a la nueva situación y no habrá que decirles que estén aislados, se pongan barbijo, que se laven las manos etc. hacerlo o desaparecer. Los cambios son asimilados y aparecerá una acción compensadora para restaurar el equilibrio. Para bien o mal nos acostumbramos, a lo bueno o lo malo. La comunicación es fundamental, los meses de pandemia han calado y es necesario crear INCENTIVOS. Ya está en marcha una moratoria impositiva, estas cosas benefician al que NO pudo pagar, pero también a los no QUISIERON, y después los que PAGARON. Esto que genera una situación percibida como de injusticia, por eso hay que otorgar algún “premio” a los que hicieron el esfuerzo.

La única salida es creando empleo, debe existir una incentivo claro, a invertir creando condiciones, comunicarlo y el desafío es que las empresas crean, y evitar y sacar de ruedo personajes que solamente alimentan expectativas irrealizables.

Crear entornos positivos y realistas, que eliminen los escenarios de incertidumbre, los inversores y los ahorristas solo necesita saber las condiciones y estar convencidos que se respetarán, y ellos tomarán las decisiones. De la misma forma que cuando existen incentivos en contrario, las personas van a comprar dólares por precaución, porque por complejos funcionamientos del cerebro y de la memoria que busca en episodios ya vividos una situación parecida.

Este creo que es sucintamente el panorama, el Gobierno Nacional debe crear el entramado macroeconómico, la provincia adaptarlas y las municipalidades hacer los planes ad hoc dentro de su territorio.

Un detalle ¡la reconstrucción empieza hoy! y es necesario ir pensando propuestas, armar equipos, nuevos liderazgos, por supuesto esto también para nuestra ciudad.

Lic Hugo Enrique Merlo