Corona virus: Pandemia del miedo

(Por Osvaldo Scrotto) Querido lector. Seguramente habrá escuchado esta expresión, “Bueno… de algo hay que morir”, solemos decirla para no asumir excesos, (cigarros, bebidas espirituosas, escondidas en ropero ajeno, etc.) Pero cuando el cuerpo hace notar ese consumo abusivo, despertando cánceres, cirrosis o unas trompadas del vecino, ahí sí, comenzamos con una paranoia interminable; “¡Ay! Me queda poco tiempo, (lloriqueos)”. Luego pasamos días sembrando temor hacia la muerte y contagiándoselo a todo ser humano posible

Este artículo no centra su atención en un supuesto virus esparcido por parientes del caballero de la noche, tampoco si fue creado en algún súper mercado subterráneo. Solo hablaremos sobre la verdadera toxina que están desparramando a nivel mundial, miedo.

LA PANDEMIA DEL MIEDO.

Esta peste nos persigue hace muchos años, desde aquella época es divulgada mediáticamente. En 1999, por algún videoclub subterráneo crearon el virus fin del mundo, este entró a los medios audiovisuales y se fue agrandando hasta generar una pandemia del miedo que terminó con la vida de muchas personas, dicha plaga los incitó al suicidio.,

Yo tenía 7 años y me decían que luego del último eclipse de 1999 se venía el fin, claro, también fui víctima del miedo. Aquella noche la luna se eclipsó mientras yo buscaba algo positivo al posible final; dije, “Que bueno, si morimos hoy mañana no hay clase”. Aquel espectáculo culminó, el año 2000 llegó y crecía la fantasía. Esto significó más muertes, producto del temor que provocaban las noticias en los medios.

Ese año pasó de largo y nunca se terminó el mundo, pero de todas maneras el virus seguía rondando, y año tras año se transformaba nuevamente en pandemia.

Personalmente me hice inmune al germen después del 6/6/2006 cuando según un erudito de la biblia, en esa fecha, a las 16hs se iba a terminar el mundo, pero como usted ve –a no ser que nos hayan cambiado de universo- todavía seguimos en pie en el mismo de siempre.

CORONA VIRUS: ¿CULPA DE LOS MURCIÉLAGOS?

Hace un tiempo vi a un médico argentino explicando cómo actúa el corona virus, entre otras cosas decía que suele estar presente en animales pero en china como toman sopa de murciélago el virus entró en un humano/a y mutó , es por esto que ahora nos afecta. Lo primero que dije fue, “No me jodan, si los chinos toda la vida se comieron cualquier bicho”. Luego aparecieron hipótesis, por ejemplo, alguien en Estados Unidos robó la receta y la vendió a los asiáticos, que lo hicieron y dejaron escapar para achicar la población del planeta, (ALARMA) Recordé un pequeño detalle; el planeta Tierra tiene una capacidad para 2500 millones de habitantes, pero ¡oh! Casualidad somos aproximadamente 7800 millones (2/3 de sobre población).

Amigo lector. No se estrese demasiado, aún hay esperanzas, hemos sobrevivido a tantos finales del mundo, crisis mundiales, los discos de Arjona. Solo debemos cuidarnos bien, cero viajes, evitar ir al barrio chino y prohibido ver Batman, menos ahora que la protagoniza Robert Pattinson, -“Usted me entiende”-.