Copa Davis: Navone perdió ante Ruud y la serie frente a Noruega quedó igualada 1-1

Por las Qualifers 2025 de la Copa Davis, Argentina y Noruega se repartieron un punto por lado en el primer día de actividad y la serie está más pareja que nunca. Ayer, Tomás Etcheverry venció al juvenil Nicolai Budkov Kjaer por 7-5, 2-6 y 7-6 (7-5) en un partidazo y Casper Ruud (5°) puso las cosas en su lugar ante Mariano Navone (49°) al ganarle por doble 6-3. Hoy, desde las 12 hs, jugarán el dobles y dos partidos de singles para definir al ganador.

La serie que se está jugando en Oslo, Noruega, en el Fjellhamar Arena bajo techo, inició con el singlista n1 para Argentina, Etcheverry (ante las bajas por lesión de Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo) y el n2 noruego: Kjaer, de 18 años y 506 del ranking que casi da la sorpresa. El platense necesitó de casi 4 horas para llevarse, en el tie break del tercer set, el partido.

Mariano Navone, cumplió uno de sus sueños máximos: debutó en la Copa Davis jugando para Argentina y se convirtió en el jugador 90° en representar al país. Sin embargo, tenía un difícil partido ante Casper Ruud, 5° del mundo. El noruego dejó en claro por qué está en esa posición del ranking y venció sin problemas a Navone por 6-3 y 6-3.

A pesar de que el nuevejuliense se mostró todo el tiempo en partido, quebrarle el servicio dos veces y ser ofensivo cuando el rival lo permitía, la jerarquía del tres veces finalista de Grand Slam, lo dejó sin chances.

“Obviamente, cinco minutos después de perder es difícil pensar en cosas positivas. Creo que el partido tuvo cosas buenas y cosas malas. De mi lado, estoy feliz por el debut, de que el equipo haya confiado en mí. Creo que por momentos hice cosas muy buenas, que pueden llegar a servir mañana en caso de ser necesario el quinto punto, y también hay cosas para corregir y para tener mejores opciones”, dijo «La Nave» luego del encuentro.

“Lo importante era hoy sacarse el debut de encima, entender un poco cómo es una Copa Davis cuando estás adentro, y ya mañana manejarlo mucho más tranquilo” sobre los puntos claves del encuentro expresó: “Casper tiene una gran derecha invertida, un buen drive paralelo, que maneja muy bien. La verdad es que sacó bien, en los break-points realmente sacó bien. Por momentos creo que me jugaron un poco en contra los nervios, me desesperé un poco y eso no me funcionó, él me llevó al máximo. Hay que entender que las primeras veces no son fáciles. Puedo jugar un mejor tenis, pero este era un inicio que había que sacar adelante, y mañana quizás tenga la posibilidad de jugar un quinto punto. Acá vinimos a jugar, lo que siento es que tengo ganas de corregir algunas sensaciones que tuve y llevarme una alegría de Noruega”.

Desde las 12 hs, con transmisión de Tyc Sports comienza el segundo día de acción. Primero jugarán el dobles, conformado por Horacio Zeballos y Andrés Molteni del lado argentino y Casper Ruud y Viktor Durasovic en Noruega. A continuación, se medirán los dos singlistas mejor rankeados: Etcheverry y Ruud, para que, en caso de ser necesario, entren Navone y Kjaer a definir la serie.