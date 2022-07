“Construir futuro”: Se organiza la 1°Jornada Federal de Perspectiva de Género en el ámbito rural

(Por Mónica Gómez)

Bajo el lema «Construir Futuro» se prepara la primera Jornada Federal sobre Perspectiva de Género organizada por el Centro de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Mendoza (CIAM), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La actividad, que se enmarca dentro de los 80 años del CIAM, se realizará el viernes 5 de agosto en la localidad de Luján de Cuyo, en las instalaciones del INTA, Mendoza. Se reunirán representantes de diversas provincias: “Somos una red interprovincial que está representada por mujeres de Salta, Corrientes, San Luis, Córdoba, Catamarca, Tucumán y Mendoza”, expresa la Ing. Adriana Mónica Carrión, Vicepresidenta de CIAM.

La jornada libre y gratuita, comenzará a las 8:30hs, con la recepción de las y los participantes, y el cierre se estipula para las 18hs con un espectáculo musical. También se podrá seguir de manera virtual a través del canal de Youtube del INTA, Centro Regional Mendoza-San Juan. Con un amplio cupo, se espera una convocatoria de más de 80 personas y las inscripciones se realizan a través de un link que figura en el flyer difundido por las distintas redes virtuales de la institución.

En la primera etapa de la jornada se darán disertaciones teóricas por voces multisectoriales: historias, vivencias y testimonios de las cuestiones de género en la ruralidad. El primer eje temático será “Mujeres rurales: protección y reconocimiento de derechos”, dictado por Celeste D´Inca – Igualdad de oportunidades – Comité Italiano Cuyo (COMITES).

A continuación la investigadora del CONICET -Primera investigadora transgénero- Dra en Ingeniería Mecánica Fran Bubani disertara el segundo eje temático: Economía Feminista. El tercer testimonios se presentará sobre: Situación en el ámbito rural / Género en la ruralidad, dictado por Agostina Cano representante del Centro de estudiantes de Mendoza. Siguiendo la dinámica de voces, bajo esta misma temática, habrá una ronda de testimonios: Erica Nievas de Lavalle, por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas. Mónica Polidoro por Mujeres rurales argentinas federadas AMRAF, de la provincia de Santa Fe y la

Referente de MRA Mujeres Rurales Argentinas, Patricia Gorza. Se sumarán estudiantes universitarios, productoras, asociaciones cooperativistas, trabajadoras rurales y de la organización anfitriona: “la idea es que comenten cómo llegaron a reunirse, cuáles son sus objetivos en cuanto al evento y que juntas proyectemos, como dice el lema, construir ese futuro deseado”, añade.

Seguido, se dará paso al Acto Inaugural dónde se realizarán distinciones a las tres mujeres presidentas que tuvo el Centro de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Mendoza, desde su fundación, hace 80 años, aclara Adriana. La misma que también ha cumplido su mandato como presidenta. Luego se dará una distinción especial llamada El San Martín Agricultor, -figura patria que representa Mendoza- mención que se lleva a cabo por votación y de la que se distingue por el trabajo y dedicación en el sector rural.

Como cierre del acto se firmarán acuerdos de trabajo mutuos con el Banco Credicoop, con líneas de financiamiento y acompañamiento de las propuestas a futuro y con el Comité de los Italianos en el extranjero de Cuyo, convenios marcos que se trabajarán desde el mismo abordaje.

“La perspectiva de género en la ruralidad es un tema importante para nosotros y sensibilizar y visibilizar es el objetivo y la tarea a cumplir. Desde que comencé a ponerlo en agenda, dentro de mi mandato como presidenta, hubo quejas, muchas veces se iban de las charlas y tuve muchos problemas y rispideces. A esta altura no tengo que perder, así que mi bandera está en este trabajo”, reflexiona Adriana quien planificó junto a la comisión directiva de CIAM esta jornada con una temática tan vigente.

Por la tarde habrá talleres con la dinámica de reflexión a partir de dos preguntas disparadoras y, con los resultados, cerrarán el día con una carta intención, con el objetivo de que las distintas autoridades firmen este trabajo articulado.

En busca de una Red interprovincial de Perspectiva de Género, se invitó a distintas organizaciones del estado como el INTA, y desde esa unión, se formó INTA- CIAM. “Este tejido de trabajo articulado empezó en la pandemia y nos acompañan como representantes de sus localidades, desde el ámbito rural para trabajar bajo este concepto”, informa.

El fin de esta jornada es comunicarnos, trabajar articuladamente con todos los actores del ámbito rural con el objetivo de acompañar con las diversidad de las voces, la perspectiva de género en nuestro sector. “Se necesita sentarse con el Ejecutivo y con las distintas voces para proyectar medidas en cuanto a esta problemática que todavía no se han logrado combatir”, puntualiza. Y, continúa: “Hay visos de cambios, por lo menos el hablar del tema es políticamente correcto, pero falta. La brecha está en que las nuevas generaciones llegan con una manera de concebir a la mujer en el mundo rural formada bajo está perspectiva, pero se encuentran que tiene que trabajar con personas o jefes de otras edades que necesitan una deconstrucción. En eso nos queda mucho por trabajar”, manifiesta la Ing. Carrión.

Adriana y su lucha por la perspectiva de género en el ámbito rural

Esta mendocina, matriarca, cuenta que comenzó su carrera por una afinidad con la botánica. Adriana Carrión es una de las primeras mujeres que desde su mandato logró llevar adelante disertaciones con temas como el rol de la mujer en la ingeniería Agronómica o sobre género en el mundo rural. Fiel a su principio fue docente pero nunca abandonó su carrera, ni el amor por el campo y su espíritu luchador, reconoce que desde el espacio de CIAM se intenta reconocer en particular al profesional y sus necesidades.

“Con mis hijas aprendí un montón. Este es mi estilo de vida, el que siempre he elegido y hoy puedo manifestarlo, ya estoy jubilada y no pierdo nada. Lo hago porque hay muchas presiones en nuestras colegas, en las mujeres en general y no tienen la oportunidad de alzar la voz, por mandatos o cuestiones laborales. Entonces yo puedo pelear por esta causa y me siento en la obligación de hacerlo”, concluye la Ingeniera Agrónoma, Carrión, quien tiene más de 30 años trabajando en campo.