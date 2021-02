Consejos para no abandonar los propósitos en Febrero

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Entramos en el segundo mes del año, pero teniendo en cuenta que tanto el año que pasó, con los cambios que implicó en nuestra vida, como así también el inicio de este 2021 y su rareza, no tenemos que abandonar los propósitos y las metas que nos pusimos para alcanzar éste año. Aquí expondremos algunos tips que quizá ayuden a mantenerlos:

Intenta que tus propósitos sean realistas: a menudo nos imponemos metas demasiado elevadas y el no conseguirlas, hace que nos desanimemos. Empecemos por intentar pensar en un propósito que esté dentro de las posibilidades, como empezar algún idioma, retomar la actividad física, volver a entablar un vínculo con alguien que no hablamos hace mucho, lograr algo que no pudimos lograr el año anterior, etc.

Recompensate por tu éxito: antes de pensar el plan de acción pensá en algún premio. Puede ser algo tangible, como algún regalo, algo que quieras hace tiempo, o por el contrario, una actividad placentera como dar un paseo, o tomarte un tiempo para leer el libro que querías leer hace mucho. Reserva esa recompensa para los momentos en los que hayas cumplido con las acciones que lleven a tus propósitos, como por ejemplo haber cumplido con todas las obligaciones de la semana, o haber asistido a todas las clases por zoom. De esta forma, el proceso de cumplir con tus metas es mucho más amable y alentador.

No abarques más de lo que puedas apretar: cada uno de los propósitos para año nuevo conlleva energía, cambio y disciplina. Crear nuevas rutinas, no es nada fácil. Por eso, procurá que tus propósitos, especialmente si son exigentes, sean pocos y concretos.

Diseña un plan de acción: las buenas intenciones están bien, pero a veces, se quedan varadas en el mundo de las ideas. ¿Cómo hacemos para materializarlas? Con un plan de acción. Cuando tengas los objetivos para este año, pregúntate ¿Cómo puedo conseguirlo? Y a partir de ahí, creá un plan de acción.

Cada propósito conlleva una renuncia: adquirir un nuevo habito, implica abandonar o sustituir uno viejo. Ante todo, hay que tener en claro qué renunciamos para adquirir esa nueva rutina y evaluá si estás dispuesto a hacerlo.

No te dejes llevar por “el todo o nada”: es posible que aparezcan pensamientos auto-saboteadores. Tené en cuenta que es normal que cueste un poco al empezar un nuevo habito/rutina.

Los que están motivados son los que consiguen mantener sus objetivos a largo plazo. Es por eso, que la lista de propósitos hay que crearlas pensando en uno y no para demostrar algo a los demás. Es importante tener puntos de apoyo. En el caso de necesitar ayuda profesional, no dudes en hacerlo, ya que ellos podrán ayudarte en tus puntos débiles.

Ante cualquier inquietud, no dudes en consultarme para una atención virtual o presencial.

IG: lic.magdamaineri

Cel: 221-3042930

MP: 55.676

Diplomada en psico-oncología.