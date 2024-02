¿Cómo recuperar la motivación en el trabajo?

La falta de motivación laboral es un síntoma que puede afectar a cualquier persona, sin importar edad, profesión o cargo y los motivos son diversos.

La falta de motivación laboral es un síntoma que puede afectarnos sin importar edad, profesión o cargo. Los motivos son diversos: contextos turbulentos, nuevas tecnologías, cultura organizacional, liderazgos tóxicos, o incluso las propias tareas, objetivos, vocación o propósito laboral.

La «desmotivación», podemos pensarla como «la falta o pérdida de motivos», la pregunta es: ¿por qué me siento desmotivado/a? Esa es la punta del ovillo para ir hacia el real cambio. Las personas tienden a justificar el síntoma en la superficie y se quedan durante largos períodos sin actuar, hasta que síntomas más contundentes se hacen presentes en los aspectos psico-físico-emocionales: » Es que me pagan bien, y si dejo el trabajo, pierdo la antigüedad», «me maltratan y me explotan, pero tengo home office y manejo mis horarios», etc.

En muchos casos la desmotivación es extrínseca, es decir, ligada a factores externos como la compañía o el contexto socioeconómico y puede derivar de múltiples factores como: falta de reconocimiento; escaso feedback; delegación de tareas incompletas; directivas poco claras; vulnerabilidad a los cambios tecnológicos; clima laboral hostil; choques con la cultura organizacional; problemas de diversidad; etc.

La falta de entusiasmo también puede ser intrínseca. A veces el motivo está alineado con problemáticas no resueltas que se proyectan en el trabajo como vía de escape del síntoma para sanarlas.

En estos casos, la motivación es inherente al interior de la persona y su relación con el trabajo debe abordarse desde la psicología clínica para destrabar la desconexión que existe. Puede incluir baja autoestima, aburrimiento, dificultad para concentrarse, irritabilidad o tristeza, ansiedad o depresiones.

Estas situaciones se resuelven con un abordaje con herramientas especializadas de manera integral.

Identificar y derivar estas cuestiones a tiempo, es vital tanto para el correcto desarrollo de la salud psico físico y emocional de las personas, como para sus elecciones y desempeño laboral.

Claves para recuperar el entusiasmo

1. Autoevaluación reflexiva: aquí algunas preguntas que pueden ayudarte.

* ¿Qué me desmotiva en mi trabajo?

* ¿Hay algún factor en el trabajo, es vocacional, está relacionado a las condiciones o es algo personal?

* ¿Mi trabajo está conectado a mi propósito laboral?

* ¿Cuánto de lo que hago está en línea con mis objetivos?

* ¿Qué satisfacciones me da mi trabajo?

* ¿Tengo oportunidades de crecer?

* ¿Qué aspectos de mejora podría trabajar?

* ¿Cómo son mis relaciones con mi alrededor?

* ¿Me siento abrumado por las responsabilidades?

* ¿Separo la vida personal de mi rol laboral?

* ¿La cultura organizacional y condiciones están alineadas a mis valores y propósitos de vida?

2. Redefinir objetivos, armar estrategias:

* Pensar en un plan integral que abarque lo personal y lo laboral, que articule deseos, salud, con el recorrido de vida y trabajo, con características personales y aspectos del rol que conecten al propósito laboral

* A nivel personal, estrategias acordes para balancear tu cuerpo, emociones y elecciones personales que colaboren con el desarrollo de la salud

* Un plan para el desarrollo profesional que incluya vocación y propósito. Evaluar qué habilidades necesitas aprender, actualizar o reciclar (upskilling o reskilling). Establecer metas concisas. Pensar en las personas y recursos que necesitas. Crear un plan con acciones concretas a corto y mediano plazo.

* Generar conversaciones con líderes, socios, clientes y colegas. Fomentá la innovación, y la adaptación a los cambios del contexto laboral y realizá encuentros para reflexionar sobre las acciones implementadas.

3. Escuchar lo que surge y buscar ayuda si es necesario: En este periodo de cambios necesitamos autocompasión y fortaleza para enfrentar futuras resistencias psico física emocionales y de contexto, investidas de rechazos, creencias negativas, juicios sociales y laborales.

Si te costó responder estas preguntas o no sabes cómo desarrollar alguno de estos puntos solo/a buscá espacios para trabajar en profundidad tus síntomas y dudas que te provean acompañamiento profesional especializado.

*Analia Tarasiewicz es psicóloga, especialista en problemas del trabajo, directora de la consultora Trabaja Mejor y coach laboral Método Tarasiewicz.

