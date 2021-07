Cómo enfrentar una ruptura amorosa

(Por Lic. Magdalena Maineri)

Todas las relaciones son complejas, la de padres/hijos, entre amigos, en situaciones laborales o donde hay cargos jerárquicos, e incluso una relación amorosa. Es probable que, últimamente, debido a los cambios rutinarios, hayan cambiado nuestras formas de vincularnos.

Cuando se trata de una ruptura amorosa, es importante tener en cuenta algunos aspectos que pueden ayudar a afrontarlo. Es probable que aparezcan estados de duelo en un primer momento. Es decir, es normal que pases por distintas etapas que generen altibajos anímicos a partir de la partida de un ser querido. (Cuando hablamos de pérdida de un ser querido, nos referimos a que hay un proceso, en donde debemos asimilar que la otra persona no forma mas parte de nuestra vida. Como también pasa en un proceso de duelo cuando fallece un ser querido: en ese caso, el duelo es porque esa persona dejó de estar físicamente. El proceso de duelo en una relación es a partir de que la otra persona, sigue estando pero ya no es parte de nuestro día a día). Es por eso, que es normal que aparezcan emociones como shock, negación, rabia, tristeza, desolación… A medida que vas pasando por éstas etapas, vas afrontando el duelo.

Es importante que en esos momentos te enfoques en vos. No podemos controlar la situación, pero podemos controlar la forma en cómo reaccionamos ante dichas situaciones. Es un buen momento para buscar formas saludables para salir adelante, que contribuyan al crecimiento personal.

No debemos permitir que la culpa nos invada: no siempre el problema es uno. No podemos hacernos cargo de una decisión que involucra una relación de dos personas, es decir, hay dos partes que aportan el 50%. Seguramente haya muchas cosas por hacer en otros aspectos de la vida. Es posible que una relación no funcione, pero no por eso debemos caer en que no podremos desarrollarnos en alguna otra área de nuestra vida.

Atravesar un evento de éste tipo, nos enseña a ser más fuertes. Debemos reconocer lo que aportamos. Y lo que no salió como esperábamos, servirá como enseñanza para aprender y ser mejores a la hora de encarar otra relación (ya sea amorosa o de cualquier otro tipo).

