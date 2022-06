Club Atlético: 108° aniversario de su fundación

El Club Atlético 9 de Julio cumplió ayer 108 años de aquel 10 de junio de 1914, cuando en la imprenta “El Liberal”, en avenida Vedia entre Tucumán y Río Negro, 32 jóvenes decidieron formar un club, al que impusieron este nombre.

Hoy, el mejor homenaje de la actual generación es el trabajo permanente por mantener en alto los ideales que se propusieron los fundadores, sobre la base de darle un privilegiado lugar a la niñez y a la juventud para la práctica de las más diversas actividades deportivas.

Por eso es bueno que nuestros asociados sepan todo lo que dirigentes, deportistas y familiares están trabajando para mantener siempre alto el prestigio de los distintos deportes, más que por las victorias por el hecho de reunir a centenares de jugadores para competir y mantenerse dentro de la Institución.

La seriedad con que todos toman sus actividades, hizo que la gran mayoría se encuentren Federados, con todas las responsabilidades y derechos que les brindan las respectivas federaciones y en todas las competencias los representantes del Club Atlético 9 de Julio son leales a la historia que están representando : en Fútbol, está disputando la final del torneo de 1ª división; se destacan las 5 divisiones inferiores, todas ubicadas en las primeras posiciones, con dos virtuales campeonas y las otras tres con posibilidades; y además, fue campeón en el torneo de fútbol senior; otro deporte tradicional es el Basquetbol, afiliado en la Asociación de Chivilcoy, lidera dos de las cuatro categorías menores en las que interviene; y este año además, se afilió a la Asociación Juninense para tomar parte en los torneos femeninos en las tres divisiones menores; y también hay básquet para damas adultas y maxi básquet para caballeros; el Hockey, hace 33 años se inició en el Club, emigró y retornó hace 9 años, mostrando hoy grandes progresos, en obras y en lo deportivo: federado en la Asociación del Centro de la Provincia, encabeza las posiciones en las cuatro categorías femeninas, incluida la 1ª; también lidera su tabla el equipo masculino, estando en juego sólo la 1ª división; y también participa en el torneo de Mamis hockey, con dos equipos; el Rubgy, interviene en los certámenes de la Unión del Oeste, en 1ª, juveniles e infantiles, además de la Escuela, habiendo agregado la categoría femenina; en Vóley, se encuentra afiliado a la Liga Chivilcoyana, donde compite en los torneos de damas 1ª y sub 16 ; y en caballeros, de 1ª; entrena además, sub 12, 14 y 18; el Golf, además de mantener el campo de juego impecable y una enorme cantidad de jugadores, desarrolla una permanente competencia interna, contando con escuela para menores y adultos y su equipo representativo participa en el torneo de la Federación del Nordoeste; el Patín artístico y de competición, afianzado en el Micro Estadio, donde se están levantado las paredes con miras al cerramiento total, siempre participa en los certámenes de la Asociación del Centro Oeste y clasificando patinadoras para competencias Provinciales, Nacionales e incluso Internacionales; el Tenis, el primer deporte que contó con canchas propias en el Estadio, tiene permanente actividad en las seis canchas y hay competencias internas o de la Asociación de Tenis del Oeste; en el Club house del campo de golf funciona una moderna cancha de Squash, usada por jugadores de nuestro medio y de ciudades vecinas; otro deporte de los más antiguos, Bochas, el año pasado se incorporó a la Asociación Nuevejuliense, tomando parte en los certámenes de la Federación Provincial; en Pelota a paleta, la competencia es libre y se realizan torneos o partidos exhibiciones de pelotaris profesionales; se ha incorporado este año una nueva disciplina, muy de moda, el Newcomb, para adultos, con clases los martes y jueves a partir de las 14 hs en el Micro Estadio; también en la Sede social se desarrollan diversas actividades: en la planta alta ha retornado el Taekwon do, después del paréntesis por la pandemia, con clases los martes y jueves desde las 19,30 hs en uno de los salones de la planta alta de la sede social, para infantiles, adolescentes y adultos; también hay clases de Zumba y de Gimnasia Funcional; y en la planta baja funciona durante todo el año un muy bien dotado Gimnasio de aparatos. Y en verano, se agregan la Natación, recreativa y de competición, las Colonias de vacaciones y las clásicas pruebas de Triatlón.

El Club Atlético, más allá de los deportes siempre ha sido visto como una entidad pionera en la formación integral de los jóvenes, único en 9 de Julio con tan variada cantidad de actividades y lugares de encuentro. Por eso renovamos el compromiso que con profunda emoción asumieron los fundadores 108 años atrás.

Comisión Directiva del Club Atlético 9 de Julio