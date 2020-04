Carta de lectores

Pandemia de actitudes (Por Felipe Carrillo DNI: 16.220.039)

Bien decía ALBERT CAMUS en La peste “Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas”. Pero también difundieron que él había escrito que matar los cuerpos no era lo peor de una peste sino desnudar las almas y que ese espectáculo era horroso. Refutaciones mediante sobre el origen de esta última frase y debates posteriores sobre si lo escribió o no, no le quitan finalmente su peso de lo que acontece actualmente. El gigante asiático esconde sus propósitos y maniobra entre su doble estándar de comunismo para dentro capitalismo para afuera, lo que le genera problemas domésticos con sus pcias rebeldes Hong Kong acostumbrada al consumo occidental y la independiente Taiwán que alertó tempranamente al planeta de la gravedad y peligrosidad del origen del virus de Vuham. Pero en Argentina las cosas en este contexto inédito son más complejas porque se le suman las maniobras de un gobierno que en medio de la pandemia pretende imponer una agenda que acierta en algunos momentos y yerra en varios de ellos exacerbando la epidermis de una sociedad irritada por las equivocaciones de una clase política que no aprende. No comemos murciélago hervido como en CHINA costumbre heredada de la época maoísta de pobreza, pero llevamos varios años de sapos peronistas con lo cual deberíamos estar acostumbrados a ciertas actitudes revanchistas en medio del complejo contexto sanitario mundial que nos aqueja. NO aprenden que deben bajarse los sueldos en medio de esta tragedia jueces de la suprema corte que ganan como príncipes en la Argentina de la recesión extendida así como legisladores de todos los colores políticos que con plata ajena imponen impuestos nuevos a capitales pero no miran su ombligo de contribución, situación que no favorecerá en nada a la recuperación de una economía doméstica muy vapuleada por esa recesión extendida, añadido a una presión fiscal desmedida que ahoga todo intento productivo en mayor y menor escala. No contribuye en nada a la expectativa de la que se nutre la economía emitir dinero descontroladamente porque esto devalúa el valor del peso argentino y nos lleva a los peores escenarios de inflación ya vividos, pero poner dinero en el bolsillo del pueblo, aunque sea devaluado no admite otra medida parece ser la premisa actual. Se le reclama al gobierno que proteja más a las economías regionales, pero también se le reclama que proteja más a los trabajadores de la salud que están en la trinchera de infección y que la política de hacer más test se ponga en marcha así se tiene el panorama completo. Esto no es posible sin reactivos de ahí priorizar las compras y no malgastar en supuestos viajes épicos de compras de insumos de calidad dudosa. Marchas y contramarchas de la dirigencia nacional y provincial. También de la carencia de medidas asertivas en cuanto a la economía local en medio de las restrictivas medidas sanitarias impuestas. Mucha gente se quedó sin su pequeña fuente de trabajo cotidiano y el subsidio de 10000 no suple la escalada de costos diarios de supervivencia de una flia en el medio local. Nunca quisieron las actuales autoridades conformar la agencia de desarrollo, herramienta que hoy podría estar diseñando una economía local de salida y atenuar las penurias cotidianas económicas de miles de convecinos afectados por la cuarentena. Como también conformar una mesa de acción socioeconómica a la par e integrada a la agencia. Como conformar la dirección de estadística municipal con elementos presentes sin incurrir en gastos adicionales que procure datos para hacer política pública real. Alguien que en octubre andaba repartiendo boletas, y me refiero a todos los colores políticos, se acercó a las casas de los convecinos a preguntar si les faltaba o necesitaba algo solo por arrimar un gesto de buena voluntad, pasó esto??. Las obras de construcción privadas pueden aportar circulante con las debidas medidas de protección de los trabajadores así como las fábricas metalmecánicas que aún quedan funcionando y sus proveedores respectivos. Bogar desde lo local para una ejemplar suspensión de impuestos por 6 meses para pymes que se ven acechadas por las nóminas salariales en vigencia .Creatividad y protección en medio de la pandemia de los medios de producción locales que acercan el sustento diario es la premisa. Así como felicito los gestos de rebajarse los sueldos públicos también deberían hacerlo quienes ocupan cargos de privilegio en la empresa privada de servicios públicos prestadora monopólica local que mantuvo a mucha gente bajo la lluvia el pasado lunes para abonar sus servicios. Gestos y actitudes simplemente de mirar más allá del ombligo para ver a quienes son desfavorecidos por el contexto sanitario actual en medio de un contexto de arrastre de desaciertos económicos y falta de políticas públicas puntuales reales que encumbren el valor de la creatividad y del desarrollo argento como pilar de crecimiento y no lo socaven a la dadiva interminable sometedora. Ese es el desafío presente.