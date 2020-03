Carlos Casares: Harto de los desobedientes, intendente peronista decreta el toque de queda en su municipio

El jefe comunal aseguró que hay vecinos que no interpretan la gravedad de la situación por el coronavirus. Regirá a partir de la sirena de los Bomberos. Y señaló que vio “dos o tres personas en una moto”.

“Todavía muchas personas no acatan el decreto presidencial del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, aseguró el intendente de Carlos Casares, el peronista Walter Torchio, molesto con la actitud de muchos de sus vecinos.

Es por eso que el jefe comunal del Frente de Todos aseguró que firmó un decreto para decretar el toque de queda, que ya rige a partir de las 0 de este domingo.

Y añadió: “Me preocupa que nuestros vecinos no interpreten la gravedad de la situación. Creo que el hecho de que no haya coronavirus en Casares hace que la gente se relaje y no entienda que estamos bajo una situación de pandemia”.



Torchio amplió su fundamentación de la medida, señalando que “algunos lo entienden desde un punto de vista lamentable porque no tienen la posibilidad de salir a trabajar. Sabemos que tenemos un problema social porque lo sentimos con el pedido de alimentos pero, mucha gente está en la calle”, ejemplificando que personalmente vio a “dos o tres personas en una moto”.



“Por eso, como consecuencia de la falta de responsabilidad, conciencia y desobediencia de parte de la gente, haremos cambios de horarios en relación a los comercios y un toque de queda”, sostiene el decreto, ampliando que “implicará que a partir del toque de la sirena de los Bomberos nadie podrá circular por las calles de Carlos Casares excepto para cuestiones muy específicas de Salud y las autoridades competentes”.



Torchio se lamentó “porque uno nunca hubiera querido tomar esa medida pero, creo que es la única forma de entender la gravedad del tema, y si no tomamos conciencia vamos a ir prorrogando en el tiempo la cuarentena y, cada vez vamos a tener más problemas económicos, además de los graves en Salud que ya tenemos”.

(La Tecla)