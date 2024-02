Brote de dengue en 26 municipios bonaerenses: “La curva viene en ascenso y no estamos en el pico de casos”

La subsecretaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, dijo que el brote se adelantó y ya que superaron los casos de 2023 a esta altura del año.

La subsecretaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, sostuvo que este año “el brote de dengue se adelantó” y aseguró que “no sabemos si estamos en el pico de casos, pero la curva va en ascenso“.

En esa línea, la funcionaria no descartó que en las próximas semanas haya más casos y se sumen más municipios a los 26 afectados por el brote, ya que esta situación es dinámica y cambia todo el tiempo.

En declaraciones al programa Todo Este Ruido, por Radio Provincia Am 1270, Ceriani indicó que “estamos en un registro histórico de casos, en 2024 ya estamos superando la cantidad de casos que teníamos para esta altura del año en 2023, por lo que este año va a ser más grave, no sabemos si estamos en el pico, pero la curva viene en ascenso y creemos que en las próximas semanas vamos a tener más casos, y lo que vemos es que el brote de dengue se adelantó respecto al año pasado“.

Sobre los mosquitos presentes en los distritos bonaerenses y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la funcionaria aclaró que los que aparecieron “como en nube, no son los que transmiten el dengue”, haciendo referencia a la especie Aedes albifasciatus. Asimismo, sostuvo que “no quiere decir que no estén circulando los que lo transmiten”, que son los Aedes aegypti. Además, apuntó que esta invasión de mosquitos de la inundación “ayuda a que se tomen medidas de prevención”.

La funcionaria mencionó las medidas para evitar picaduras, como “usar repelentes, ropa liviana que cubra el cuerpo, espirales e insecticidas en las casas”, y como se sabe, eliminar recipientes que junten agua, donde puedan generar se reservorios de huevos y criaderos.

Acerca del repelente que se produce en el laboratorio de medicamentos de la provincia de Buenos Aires, Ceriani sostuvo que “se utiliza para control de foco”, y que es difícil para producir para repartir a la población, más en este contexto de recorte que lleva adelante el gobierno nacional. Así, “cuando hay un caso confirmado de dengue, se fumiga varios metros a la redonda de la vivienda, y se distribuye el repelente en toda la manzana”. (DIB) ACR