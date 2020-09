Bridge IT: la nueva plataforma de empleos tecnológicos

Se trata de una nueva plataforma que agiliza el proceso de búsqueda de empleos exclusivamente del área IT. El sitio está centrado 100% en la experiencia del usuario para facilitar todo el proceso de identificar candidatos y encontrar el empleo ideal.

Puede decirse que se presenta en el mercado una gran herramienta para facilitar la búsqueda de puestos tecnológicos, hoy tan demandados en el mercado de trabajo. Se trata de Bridge IT (BIT), un innovadora plataforma de empleos IT de Argentina que conecta los candidatos precisos con las empresas y reclutadores que los necesitan, mediante su propio algoritmo de matcheo.

Diseñada específicamente para optimizar el proceso de identificación de candidatos y la búsqueda de trabajo del sector IT, surgió a raíz de dos problemáticas recurrentes del mercado, tal como sostiene su CEO Founder, Alejandro Chazarreta Mernes: “Por un lado, la de los reclutadores que se ven obligados a perder muchas horas recorriendo manualmente distintas plataformas en busca de perfiles y, por otro, la de los candidatos, que reciben infinidad de ofertas para las que no califican o no están interesados. BIT está pensado para ser un puente hacia el candidato idóneo y hacia el empleo ideal“, señaló en la presentación

Bridge IT se ajusta 100% a la necesidades de los reclutadores y los candidatos. La plataforma estandariza los perfiles y clasifica las skills e intereses de búsqueda (modalidad de trabajo, tipo de empresa, remuneración, etc), todo para que el match entre ambas partes sea lo más correspondido posible.

Con estas características, representa una oportunidad más que a tener en cuenta para las empresas si quieren mejorar su propio negocio, ya que les permite optimizar tiempo a la hora de buscar candidatos, y agilizar aquellos proyectos para los que tienen vacantes de IT.

Otro factor para nada despreciable es la política de inclusión de la plataforma: en su afán de darles oportunidades a cualquiera , no ofrece distinción de género, edad, ni título universitario de los candidatos. Se concentra exclusivamente en los conocimientos y experiencias de cada perfil:“Bridge IT viene a potenciar el ecosistema IT. Entendemos que se trata de una comunidad abierta y colaborativa, por eso creemos que la diversidad es fundamental para enriquecer la cultura tecnológica”, afirma al respecto Chazarreta Mernes

Otro factor fundamental para que los procesos de búsqueda sean exitosos es la transparencia. En este aspecto, el algoritmo de matcheo de BIT desempeña un rol clave. La plataforma le solicita a las empresas reclutadoras la remuneración esperada para el puesto, como un dato confidencial Esta información permite conectar con perfiles dentro del mismo rango de intereses, salteando el paso de la negociación y otorgándole seguridad a ambas partes de que ya coinciden en este requisito.

Bridge IT es la solución más disruptiva para ahorrar tiempo y optimizar los resultados. Como apasionados por la tecnología, conectan a sus usuarios y los incentivan a aprovechar el máximo de su potencial.

ACERCA DE BIT

(Urgente 24)