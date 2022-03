Breve reflexión sobre la conmemoración del día internacional de la mujer

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

Esta semana, el 8 de Marzo, se celebró el día Internacional de la Mujer, donde en lo personal considero más una conmemoración por aquellas mujeres que murieron en una fábrica textil en EEUU en 1908, por la lucha de los derechos en el área laboral; donde a pesar de los años, la lucha sigue, hubo algunos cambios, pero aun así socialmente no somos iguales, y ¿Por qué digo esto?, porque como individuos que pertenecemos a una sociedad, donde todos debemos tener los mismos derechos y ser tratados igual, aun hoy en el 2022 no existe, estamos muy lejos de poder decir que la lucha se va a terminar pronto.

Y me pongo a pensar con todos los estereotipos de género que cargamos las mujeres desde que venimos a este mundo.

A lo largo de toda mi infancia, adolescencia, entrando ahora en la adultez, diferentes situaciones vividas, analizándolas hoy desde mi profesión, se llaman violencia, discriminación, exclusión, diversas formas que en los momentos sucedidos pasaron a ser invisibles por la cultura y sociedad en la que voy creciendo, que muchas veces no se puede culpar a nadie, y que tus padres o quienes te educan ya vienen con sus concepciones, creencias y que hicieron las cosas lo mejor que pudieron. Que muchos hombres naturalizan el daño hacia la mujer, y de alguna manera se las arreglan para echarle la culpa a la victima (mujer, niño, sujeto vulnerado).

A veces es difícil de comprender ciertas circunstancias, pero cada situación es única y debe analizarse como tal para entender de porque sucede el daño, para no juzgar sino cuidar y prevenir futuros acontecimientos.

En el día a día, se escuchan acontecimientos de violencia hacia la mujer, maltrato, burla, el famoso “techo de cristal” en el área laboral por el simple hecho de ser mujer.

Se han creado distintas instituciones para ir mejorando como sociedad, pero muchas veces quienes están a cargo de las mismas, continúan con los paradigmas patriarcales donde al no ser capacitados de las nuevas formas de tratamientos hacia quienes sufren violencia, sigue pasando lo mismo que años atrás, donde claramente, quienes pasan por la situación dicen: nada ha cambiado, todo sigue igual, y reciben maltrato en su entorno y también cuando van a denunciar, creándose así una lista negra interminable de situaciones que suceden a diario que jamás nos vamos a enterar, lo mismo las muertes; porque siempre el Estado a medias o ausente; que tampoco se ocupa, son las propias personas dañadas quienes luchan por salir adelante y ayudar a otras, porque entienden por lo que están pasando. Soluciones que no llegan porque no hay interés de cuidar al otro, de respetar al otro, son pocos los que se involucran en las problemáticas existentes, y así muchos quedan desamparados.

Queda mucho por hacer, estos días son de reflexión más que celebración.

Debo decir en lo personal que estoy muy feliz y agradecida de las grandes mujeres luchadoras que me rodean.