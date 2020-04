Bancos, fideos y otros

Suceden a diario tantas cosas que es difícil centrarse en una en particular, vamos a revolver y veamos que sale…

(Por Lic. Hugo Merlo)

Abrieron los bancos para pagar jubilados y como era de prever todos los beneficiarios, que además son sujetos de riesgo, salieron a la calle sin control. Largas colas, riesgo de contagio y demás. No se debe, pero dado el caso, voy a ser autorreferencial. Por cuatro años fui responsable de un Banco que pagaba jubilados, y digo – “Por más que hagan y organicen, una parte de jubilados, aquellos de más edad que no han tenido la dinámica de utilizar ATMs se van amontonar en el Banco. Piensen en un jubilado, que como dijeron fue desde las 4 de la mañana, ¿Quién lo dejó ir? ”. Mire, los abuelos pueden tener apoderados que le hagan los trámites, tienen una tarjeta de débito y se le ha ofrecido capacitación, pueden utilizar cualquier cajero automático acompañado de familiares, pero van al Banco. Recuerdo que como venían a hacer cola a las 8 de la mañana en verano, solicité autorización para abrir a esa hora y que no estuviesen expuestos al sol, el mes siguiente vinieron a las 6 de la mañana.

Escandalo con los fideos. Arroyo echó a funcionarios por comprar mercadería con sobreprecio. Estas cosas son confusas, los que adhieren al gobierno lo asumen como un escarmiento a funcionarios desprolijos. Los opositores, dicen “son unos chorros”, incurables. Cada uno piensa lo que le parece, pero la “realidad es que se iba a pagar mucho más de lo que indicaba un precio máximo”. Como decimos siempre, ES LO QUE ES. Cada uno piensa lo que quiera, en la orilla que esté.

El Presidente anda diciendo por ahí, -“En el año 2003 el PBI había caído 11 % y con Néstor reactivamos la Economía”. Me parece bárbaro ser optimista, también lo hacía Macri, pero las condiciones actuales son diferentes y no es fácil. Hay que ocuparse, y la situación es de mucha incertidumbre, esto exige decisiones importantes como por ejemplo continuar la cuarentena. Pero no es una dicotomía, no Salud o Economía, las dos cosas, porque si no cuando salgamos, le van a reclamar.

Me preocupa la desfachatez con que algunos comunicadores encuentran soluciones y las largan al aire sin ninguna responsabilidad, sin jugarse el pellejo. Véase que no estoy defendiendo las políticas de gobierno, si no la facilidad que con que dan soluciones, con tanto desparpajo. Por favor informen, opinen, pero no den soluciones sin tener la mínima idea de cómo hacerla. Acabo de escuchar un periodista de economía que dijo –“La buena economía dice que no hay que emitir” sin palabras.

La cuarentena va seguir, porque cada día que pasa valora el día que pasó. Imagínese, que va a cruzar nadando un río, una vez que se largó al agua, hay un punto dónde regresar es más costoso que seguir, ahí estamos.

Creo firmemente que la recuperación de la economía será más rápida si cambia el sentido y se hace desde los municipios hacia la cabeza. La emergencia está demostrando que cada municipio tiene su impronta. Vemos como dadas sus circunstancias objetivas, cada municipio toma decisiones. No es necesario un Estado elefante, grande y con dificultades para moverse. Estoy pensando en Municipios profesionalizados solucionando sus problemas concretos con presupuestos coherentes con lo que sus ciudadanos generan y estados provinciales y nacional más pequeños y eficientes, creando el ambiente jurídico y estratégico (políticas de estado) para el desarrollo.

Depende de los políticos de cada localidad exigir, después del colapso, por derecho propio condiciones que por mérito le corresponden.

Como en la fábula de Esopo “La rana y el escorpión” la naturaleza los mató a los dos. ¿Es posible cambiar? es inevitable si no…