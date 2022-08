Azul: Advierten que la «quinta hora» es de muy difícil implementación

Si bien la normativa de las áreas de Educación nacional y provincial señala que «el pasaje de una jornada de 20 a una de 25 horas semanales» implica «un mayor tiempo de clases» y que ello «contribuye positivamente en la probabilidad de promover de año de estudio y en la adquisición de aprendizajes», su implementación no resulta tan sencilla como se plantea en la letra.

Según un informe publicado por un medio local de Azul, son diversas problemáticas en torno a la posibilidad de incorporar la «quinta hora» con éxito en las escuelas del nivel Primario. No así en las escuelas rurales que ya prestaron su conformidad con la nueva normativa.

En diálogo con El Tiempo, Claudia Bustos, inspectora de Educación Primaria en Azul, indicó que «nosotros hicimos la consulta, lo trabajamos con los directores de escuelas de nivel primario, y después los directores lo hicieron con sus docentes y las familias», destacando que, «en el caso de los docentes, casi todos tienen doble cargo; por lo tanto, nadie opta por quedarse una hora más».

Multiplicidad de inconvenientes

La inspectora admitió la complejidad de este tema: «Desde la infraestructura, desde las posibilidades edilicias, no tenemos posibilidades», al tiempo que agregó: «hay que imaginar una escuela como puede ser el caso de Normal. No tiene esa posibilidad; tampoco la Escuela 2, ni la Escuela 28 o la 17, que son las que aglutinan la mayor cantidad de estudiantes; no habría allí el espacio que esta ‘quinta hora’ requiere, para poder implementarla como se ha programado».

Pero, por otro lado, indicó que «hay escuelas con menor cantidad de matrícula, pero que comparten el edificio»; en consecuencia, también presentan inconvenientes a la hora de implementar la «quinta hora».

Superposición horaria

En ese sentido la inspectora Bustos explicó que, «por ejemplo, está el caso de Escuela 18 -aunque hay otros similares-. La primaria funciona en turno tarde y podrían arrancar a las 12 para cumplir con la quinta hora; pero allí funciona en el turno mañana la Escuela Secundaria 11, que está hasta las 12, y a veces una hora más. Por lo tanto, allí hay un conflicto de intereses entre ambos niveles». En ese contexto, la inspectora subrayó: «Es muy difícil la implementación».

«Yo pienso -añadió-, desde lo personal que, si bien al director le aumenta un poco el sueldo por la implementación de esta quinta hora, y también se contempla el pago para el docente de la quinta hora, y que se pondrían suplentes -que pasarían a cobrar 20 mil pesos mensuales-, esos docentes prefieren buscar un cargo (4 horas diarias, en el nivel Primario) y no esa quinta hora». Hora que, además, puede generar superposición horaria.

Muchos condicionantes

Bustos indicó que, como puede observarse, «hay muchos condicionantes que no permiten implementarla, así como así», más allá de la normativa vigente.

Por otro lado, reveló que «otro aspecto no se trabajó fue con Psicología, porque hay escuelas donde los niños, a contraturno de su horario escolar de jornada simple, van al CEC (los Centros de Educación Complementaria). Entonces estaríamos en una contradicción, porque le estaríamos restando una hora al CEC».

En cambio, aseguró que «en el único ámbito que sí está fácil su implementación es en el rural; es decir, las escuelas que están en las zonas más dispersas, que tienen un docente solo y que poseen pluriaño. Ahí es muy fácil la implementación. De hecho, yo tengo varias escuelas rurales que me han dicho ya que sí, que lo quieren implementar. Y las familias también».

Cabe señalar agregar que esta problemática que surge hoy en el distrito de Azul, InfoGEI entiende que se da en todo el territorio bonaerense, por lo que en las próximaas ediciones, esta agencia se ocupará de indagar lo que sucede en otraas regiones de la Provincia.

(InfoGEI)Jd