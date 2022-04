Apps engañosas: Protege tu celular desinstalando estos programas

Conocé cómo cuidar tus datos de peligrosas maniobras virtuales.

En tiempos donde la virtualidad resuelve varias de nuestras situaciones cotidianas, el robo de datos está a la orden del día. En ese sentido, te contamos cuáles son las aplicaciones que podrían robar tus datos con tan sólo tenerlas instaladas en el celular.

Cabe destacar que muchas de las apps están dentro de la Tienda Google PlayStore, que si bien siempre impulsan una descarga segura, hasta que estas apps son descubiertas y eliminadas cuentan con varias descargas.

El daño que pueden hacer es muy grande: muchas de ellas no sólo tienen acceso a tus datos, sino que además dañan el desempeño del dispositivo móvil. En ese sentido, las apps desalentadas para instalar son: Gaz Investor, TOH, Investment Gaz Income, Up Your Mobile, Top Navigation, Adorn Photo Pro y Launcher iOS 15.

Para poder desinstalarlas, con tan sólo mantener presionado el ícono de ingreso al programa, y deslizarlo a la opción de desinstalar es suficiente para borrar el programa; sin embargo, se recomienda que tras realizar esta acción es importante chequear que no haya permanencia de algún virus malicioso, analizando tu celular con el antivirus vigente

(Grupo La Provincia)