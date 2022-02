Apertura de inscripción para viviendas en C. M. Naón

La CEyS “M. Moreno” Ltda. comunica a sus asociados que se encuentra abierta la inscripción para acceder al sorteo de cinco (5) viviendas cooperativas en la localidad de C. M. Naón.

La inscripción se encontrará disponible del 16 de febrero al 7 de marzo de 2022, y los requisitos son: ser asociado titular, no registrar deuda al momento del sorteo, no ser propietario de una vivienda y tener terreno propio en la localidad de C. M. Naón -con la documentación respaldatoria que acredite su titularidad- (excluyente).

Cualquier persona que cumpla con las condiciones puede inscribirse a través de este formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScknVldo0Iet1xFOuRGNx8eepfmXt3PhFfekHzFYlYb0ArUGQ/viewform o personalmente, acercándose a la oficina del Sector CRECER, ubicada en Alsina y Mendoza.