Anunciaron la liberación de mosquitos estériles para combatir el dengue en Ezeiza

La Comisión Nacional de Energía Atómica firmó un acuerdo con la municipalidad de Ezeiza para implementar la Técnica del Insecto Estéril en el Barrio Uno, donde este viernes liberó ejemplares machos estériles. Se los puede identificar porque están coloreados con un polvo fluorescente. Los ejemplares no pican ni transmiten enfermedades, por lo que es importante no matarlos.

A partir de la firma de un convenio con el Municipio de Ezeiza, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependiente de Jefatura de Gabinete, liberará mosquitos machos estériles en el Barrio Uno para el control ecológico del Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue, el zika y la fiebre chikungunya. Los ejemplares serán fluorescentes y estarán teñidos de naranja o de verde. Los machos no pican ni contagian, por lo que no representan riesgo alguno para la población. Es importante no matarlos.

El convenio firmado con el municipio de Ezeiza implementa un programa interinstitucional para desarrollar la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) para el control de los mosquitos del género Aedes spp, especialmente la especie aegypti. El objetivo es reducir el riesgo de enfermedades vectoriales como el dengue.

La TIE es un método que se utiliza para controlar plagas de insectos que causan daños en la producción agropecuaria o que transmiten enfermedades. Se trata de una técnica ecológica, en la que no se usan pesticidas. Consiste en la cría de machos en laboratorio que son esterilizados con radiación ionizante, para después liberarlos en un determinado territorio. Allí, cuando se aparean con hembras silvestres, no producen descendencia. De esta manera, se reduce progresivamente la población de insectos.

En 2016, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) convocó a la CNEA para participar en un proyecto para aplicar la TIE para controlar la población de Aedes aegypti en Latinoamérica. Desde entonces, se vienen desarrollando investigaciones y ensayos en el Centro Atómico Ezeiza (CAE), donde el Departamento de Aplicaciones Agropecuarias tiene un laboratorio de cría de mosquitos. Cuando los ejemplares llegan al estadío de pupa, los machos son separados de las hembras para su marcado y esterilización en la Planta de Irradiación Semi Industrial.

Para la prueba piloto de la TIE se eligió el Barrio Uno de Ezeiza por su cercanía con el centro atómico. En base al convenio entre la CNEA y el municipio, se realizará una coordinación interinstitucional para la liberación de mosquitos en forma masiva. Previamente, ya se hicieron algunos ensayos exitosos en el predio del CAE.

Este viernes fueron liberados 25.000 mosquitos en el Barrio Uno para un ensayo de marcación, liberación y recaptura supervisado por el OIEA.

Para fines de noviembre está prevista la liberación masiva de mosquitos en las 40 hectáreas del Barrio Uno, con tandas de 80.000 por semana durante un año. Se espera que el impacto positivo de la TIE se registre después de los primeros cuatro meses.

Asimismo, la CNEA tiene previsto realizar más liberaciones de mosquitos a escala piloto en distintas zonas del país. También existe la posibilidad de que las jurisdicciones interesadas en llevar la técnica a sus territorios presenten sus solicitudes al organismo.Se trata de un proyecto financiado por la CNEA, que además recibe aportes del OIEA y la Fundación Balseiro en equipamiento, insumos, capacitaciones y asesoramiento técnico. Al mismo tiempo, las instituciones del municipio colaboran con instalaciones, logística y personal para monitorear las trampas de mosquitos.

La TIE ya se utiliza en forma efectiva contra la plaga de la mosca de la fruta en la región de Cuyo. También hay casos exitosos de su uso contra el Aedes aegypti en Estados Unidos, España, Italia, Singapur, China, Indonesia, Malasia, Portugal, Croacia, Suiza, Chile, Brasil y México. En Fort Myers, Florida (Estados Unidos), la población de mosquitos se redujo notablemente en el primer año del proyecto, que fue 2020, y logró suprimirse por completo hacia 2022.