Andresito celebró la 27° Fiesta Provincial del Agricultor

(Por Mónica Gómez)

La Fiesta Provincial del Agricultor tuvo lugar los días 9,10 y 11 de septiembre en el joven municipio de Comandante Andresito. La última ciudad del punto norte de la provincia de Misiones, territorio de mixturas por su cercanía con Brasil, desplegó todo el encanto productivo de su gente. Esta celebración fue en alusión a todos aquellos que labran la tierra de donde crece, en gran parte, la yerba que los argentinos disfrutamos.

Desde la apertura el día viernes hasta su culminación el domingo por la noche, cada detalle de actividades programadas por la Comisión Organizadora de la fiesta, liderada por la presidenta Viviana Solís, estuvieron cargadas de atractivos para todo público. “Los organizadores pertenecemos a varias organizaciones del Municipio y trabajamos incansablemente para que este sea un agasajo a la familia agricultora de nuestra localidad”, contó.

Andresito surgió con el plan de colonización en 1970 cuando llegaron las primeras comitivas de colonos. Los mismos provenientes de distintas zonas de la región, se asentaron en estas tierras fiscales habitadas por familias brasileñas, sembrando en la historia de los comienzos de la ciudad una multiculturalidad que aún está presente en cada rincón. Por su parte, el intendente Bruno Beck recalcó los comienzos que entrelazan a la fundación de estas tierras tan lejanas con el trabajo productivo de los colonos. “El resultado de esta fiesta tiene que ver con lo colectivo, con el fruto de todos. Es importante que este pueblo reconozca que somos una gran potencia agrícola, ganadera, forestal y de producción anual de la provincia. Y esto es mérito de los agricultores”, señaló.

En la fiesta cada detalle hacía alusión a la herencia entrelazada que se respira por estas latitudes. Las múltiples propuestas crearon un ambiente familiar que se vivió desde el primer minuto: con solo encender la radio y escuchar el portuñol se sentía la cercanía con el país vecino, la música en los bailes, la cocina regional o la preferencia de bebidas de origen brasilero. Esa hermandad está arraigada en la gente y se comparte a los visitantes que se sienten parte de la fiesta y del pueblo gracias a la hospitalidad recibida.

Las actividades propuestas por la organización se dividieron en dos ejes de locación: las jornadas técnicas del sábado sobre el manejo del agua y suelo, la producción ganadera y la muestra de maquinarias para la cosecha de yerba mate. Charlas que fueron disertadas por diversos profesionales como veterinarios, productores regionales y técnicos pertenecientes a instituciones como el INTA y el Ministerio del Agro provincial.

Por otra parte en el Predio de la Fiesta del Agricultor se concentraron numerosas ofertas gastronómicas y comerciales, que brindaban a todos la oportunidad de permanecer en el lugar desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada. Además se presentaron shows artísticos -bandas en vivo, espectáculos de bailes folclóricos, sorteos, desfile de maquinarias, remate ganadero y las tradicionales elecciones de la Reina y el Agricultor del Año.

Cabe destacar, como novedad de esta edición 2022, la presentación de la competencia del servicio de cosecha de la yerba mate, valorando el trabajo del grupo de cosecheros calificados. Dicho certamen se disputó en la jornada técnica realizada en la chacra de la familia Moravicki. Lugar donde las plantaciones de yerba mate, las vacas y los árboles comulgaban en sintonía, allí se eligió por puntaje, entre 6 equipos, a un ganador. Como agasajo a los presentes se organizó un almuerzo preparado por los profesores y padres pertenecientes a la escuela EFA de Andresito Santa María Goretti. Las mujeres, refugiadas bajo la sombra desde temprano, prepararon las ensaladas, las que repartieron sobre los tablones que propiciaban de mesas largas. Los hombres, al rayo del sol y al calor de las brasas, dispusieron en las parrillas, muchos kilos de carne para las numerosas visitas. El cálido recibimiento de Teófilo Moravicki, su esposa, sus hijos y sus nietos lograron manifestar la familiaridad que se siente entre los agricultores.

El día domingo se contó con la presencia de autoridades provinciales como el Vicegobernador, Carlos Arce, quien se refirió a las 4 cooperativas que se establecen en la zona y a la puja por el precio de la yerba: “Andresito es el lugar de mayor producción de yerba mate del mundo. Desde el gobierno provincial estamos persiguiendo un mayor precio por el kg de la yerba, luchamos por lo que hoy el secadero está pagando $70, un precio acorde, aunque esto depende del INYM o del lado Nacional, apoyamos a nuestros yerbateros”.

Facundo López Sartori, ministro del Agro y la Producción de Misiones, oficializó la entrega de insumos para huertas locales a los grupos de mujeres rurales de Península e Integración, pertenecientes a Cambio Rural, y aseguró: “lo más pesado quizás no es hoja verde con el raído, el saco que se cuelga el tarefero cuando va a cosechar. Sino, es que desde Buenos Aires no nos escuchan y no podemos pelear el precio justo que se necesita”.

Otra de las acciones que dieron un marco institucional fue la entrega de 40 títulos de propiedad a cargo de la subsecretaria de Tierras y Colonización, Sonia Mello.

Ese mismo día, por la tarde, sucedió el tan esperado remate ganadero, organizado por la Asociación Ganadera de Andresito, donde más de 500 cabezas salieron a la venta. Importante fue el despliegue de animales a la venta, debido a que Andresito es una zona ganadera por excelencia y, entre la genética y el ambiente, propician una carne de calidad en la provincia.

Tres días de celebración para el Agricultor

Los hechos más destacados de la vorágine festiva fueron diversos: el momento en el que Evelyn Aguilar de Andresito es elegida como Reina Provincial de la Agricultura 2022. También, la elección del agricultor del año, resultando electo por votación en redes sociales, el vecino de Cabureí, Pipo Samba, quien subió al escenario Jorge Hugo Liendo y dedicó unas palabras a los presentes: “quiero agradecer a este querido pueblo, para mi fue una sorpresa y a la gente de Andresito, gente buena”. Y la realización del sorteo final con un primer premio de $1.000.000.

El último día la temida lluvia llegó en forma incipiente sin soslayar el almuerzo de las más de 10 mil personas que pasaron por allí. La venta de asado al estaca batió récord. El plato tradicional de este evento logró que las familias, dispersas por las 10 ha, se congregaron para disfrutar de una pausa en la jornada, a la que todavía le quedaba mucho para su culminación.

No voy a negar que, aun sin entender el idioma, disfruté mucho de escuchar ese portuñol de los vecinos; y ni hablar de la inyección de energía que producía verlos el viernes y el sábado por la noche, sacando lustre a la pista con la típica danza brasilera de vueltas, el Vaneron. La música resonaba por todo el predio, estés en donde estés y el ritmo brasilero contrastaba con los mugidos de las vacas o el murmullo de tanta gente. Familias enteras que iban y venían, cada voce, cada mate compartido o sonrisa al pasar me reafirmaba que no hay nada que te enseñe más de una sociedad, que ese contacto diario con su gente.

Tres días intensos donde el campo, las hojas de yerba mate, la floración a punto de explotar se convirtió en una gran experiencia de sentidos. La sensación de cobijo por parte de cada uno con los que pude charlar, esa cercanía que nos hermana, aun sin conocerlos, aun sin que ellos me conozcan. Reconocer en cada uno de ellos el trabajo en el sector que nos identifica, a todos como argentinos, cuando saboreamos un mate al despertar. La gran fiesta del Agricultor, que comenzó como un baile en la chacra, es hoy una muestra del despliegue de tradición, compromiso, cooperativismo, producción y tecnología que tienen las familias agricultoras de esta tierra misionera, la joven Comandante Andresito.