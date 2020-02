Alsina… frente al ombú de plaza Italia

En una de esas trasnoches con amigos, charlando sobre el trabajo que se hace en materia teatral en nuestra ciudad…

(por Lic. Hugo Merlo)

Me lamentaba yo porque, más allá de las bondades de la Biblioteca, se necesita en la ciudad un espacio que pueda aglutinar todas las expresiones de la cultura, por supuesto el teatro pero, además, la música, poesía, pintura, literatura, charlas de divulgación, etc. y que funcionaría como un incentivo que seguramente aparecerían muchos beneficios colaterales, solamente con que pudiésemos juntar a los referentes locales en estos temas.

Me permito antes de seguir, una pequeña digresión. Poner en marcha lo que alguna vez hemos llamado Capital Social, cuando hablamos de desarrollo local. Esa riqueza intangible que resulta de conjugar la capacidad de los referentes sociales a la hora de generar recursos para el desarrollo de las sociedades locales.

Volviendo al tema, insistía, con esta necesidad de dotar de contextos adecuados a la cultura bla bla…, cuando uno de los integrantes de la mesa estira su mano, conecta con su ginebra con hielo y me mira con desdén y me dice – “Que queré , date una vuelta por Alsina, frente a la Plaza Italia y después me contá. Vas a ver porque estamo como estamo”.

Obviamente le pregunto, que cosa había allí y que relación con el tema de la tertulia de trasnoche, pero refunfuña y no me da chance, -“Andá a ver y después te cuento” me dice con cara de sobrador.

Le pregunto quién me va a abrir suponiendo que hablamos de un local, suelta una risa estentórea y me dice, -“No hay problema, anda de parte mía, jajajaja”. A esta altura de la charla de la insomne velada, decidí levantarme de la mesa, irme a dormir y el día siguiente iría.

La tarde día siguiente me fui a ver. Mientras iba por Aita hasta Alsina, pensaba que mi ausencia de la ciudad por mucho tiempo era la razón por la cual no sabía nada de este tema y que el resto de los habitantes lo conoce.

Cuando llegué al lugar, primera sorpresa, encontré una obra en construcción abandonada, que daba la sensación desde hace mucho tiempo, cosa que ratifiqué inmediatamente a juzgar por la vegetación que cubre gran parte del interior. Pero a poco de entrar se percibe que es la estructura de una sala, con un escenario al fondo y, ante el proscenio, se despliega un espacio con un leve declive, donde se imaginan cómodas butacas, con excelente visión. Otros espacios que bien podrían ser baños, camarines y un pasillo a lo largo, que claramente es para llegar de la calle al escenario sin pasar por la sala. Hay un piso superior que tiene un espacio para gradas. ¡Un teatro!.

Desde ahí mismo le pregunté a mi amigo que sabía de esto y en tres minutos el Negro me respondió textualmente “Una construcción diseñada por arquitectos locales con el fin de dar a la ciudad un lugar para sus manifestaciones artísticas y culturales. Hoy, por desgracia, no es más que un edificio abandonado y un montón de sueños rotos. Se truncó un proyecto que nació con un fin noble, que 9 de Julio podría haber exhibido como un logro de desarrollo local”.

Quedamos en volver a vernos y que me iba a contar más al respecto. Por otro lado estuve averiguando alguna cosa más, como por ejemplo que el arquitecto era Rodolfo Bai, y en su momento había convocado profesionales de La Plata para diseñar escenarios y lugares comunes de un teatro profesional.

Seguiremos averiguando sobre el tema, no obstante sería bueno que los involucrados y quienes tienen poder de decisión en la cuestión, comiencen a buscar una solución… Y como dice el Negro, empiecen a recoger los SUEÑOS ROTOS y estoy seguro que debe haber gente muy valiosa dispuesta a colaborar.

Lic. Hugo Enrique Merlo/ GHS