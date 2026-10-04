Al descubierto

Por Juan M. Jara

Ayer, temprano, 8:56am más precisamente, Prensa municipal hizo llegar vía mail a los medios este comunicado:

ACUERDO PARITARIO CON GREMIOS



«La Municipalidad de 9 de Julio informa que ha alcanzado un acuerdo y la conformidad de la nueva paritaria con los tres gremios que representan a los trabajadores municipales. Los sueldos quedarán 1,7% por encima de la inflación acumulada del 2026.

En la reunión llevada a cabo el pasado 30 de septiembre con los gremios ATE, UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales, se llegó a un acuerdo paritario que incluye el aumento del 3% (preestablecido por la ordenanza del presupuesto 2026), y el incremento del básico de un 4%. Con el último dato de inflación de agosto dado a conocer por el INDEC (que da un acumulado del 21,3%), los sueldos de los trabajadores municipales quedarán 1,7% por encima del índice de precios.

En lo que va del 2026, el sueldo básico tuvo un incremento del 24,22%, mientras que el aumento directo de bolsillo para los trabajadores fue de un 23%.

Cabe señalar que los sueldos de los trabajadores se han abonado siempre en los tiempos y las formas que la ley exige, a pesar de las dificultades económicas y la caída de los recursos locales. En este sentido, se informa que los mismos ya fueron transferidos en el día de ayer.

El objetivo central ha sido -y es- garantizar una paritaria que cuide el bolsillo de los trabajadores y así ha quedado demostrado durante todo el año. A la par de esta negociación positiva, se continúa con la segunda ronda de mesas de trabajo específicas de cada Secretaría junto con los gremios, para evaluar necesidades concretas de los trabajadores de cada área».

El comunicado ratifica todos los números que ya se había presentado en la nota «Tensión en aumento con fecha de cobro incierta» publicada en este medio el 1 de octubre y que, entendemos, incomódo a la gestión. La nota dejaba en claro lo sucedido en la reunión de paritarias en base a consultas con varios participantes de la misma. De hecho, allí se planteaba que los sueldos se iban a pagar el viernes o, a más tardar el lunes. Finalmente se pudieron acreditar los pagos el viernes por la noche. Bienvenido sea.

Pero, primera lectura, el comunicado es tardío. Parte del adn de esta gestión. Comunicaste 3 días después algo que ya se sabía desde el primero de mes. Faltaba la confirmación de la fecha de pago efectiva. Pero el resto, ya se sabía y no por parte del municipio.

Segundo, hay otras preguntas que empiezan a surgir. Se sabe que la gestión está conectada al respirador artifical del descubierto bancario. Cómo se llegó a esta situación? no es una pregunta más. Si la duda fue, tal como se planteo en la reunión de paritarias de esta semana, si el pago iba a ser viernes o lunes, evidentemente otra pregunta de esas que incomóda a la gestión es ¿tenés problema también con el descubierto?. Esto avalaría el dato que ya hemos mencionado, que desde La Plata ven con suma preocupación la situación de 9 de Julio porque sería mucho más complicada de lo que ya se conoce.

A Gentile le toca recibir el tiro de gracia de una gestión que viene herida desde hace rato. El último gol de una goleada que arrancó en la gestión anterior. Ninguno de ellos es ajeno a la situación de hoy. Y la actual intendente no puede escapar a aquello, por eso nunca pudo esgrimir el salvador “la pesada herencia”, por lo menos no públicamente. Y de hecho la hubo, la tuvo y hoy está pagando las consecuencias. De hecho, parte de esto es el quiebre que hay dentro del PRO. Otra pregunta incómoda: por qué el silencio en este tema? En muchas cuestiones, seguramente, tenga razón Gentile de estar enojada, pero no tiene derecho al pataleo porque fue parte desde el principio. Podría, si la prioridad fuese el Partido de 9 de Julio, sus vecinos y no sus (ex?) compañeros de política. Esto, hay que concluir, que es una burbuja de protegidos, eventualmente en algún momento fue club de amigos y hoy llegaron todas las facturas juntas. No ver las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de tu acción o tu innacción es no estar a la altura del cargo.

Preocupados por el 27 electoral, el oficialismo ¿qué va a prometer? ¿Lo que no hizo en más de 10 años? Y la oposición, ¿qué tiene que hacer? Dar, todos, propuestas concretas de cómo van a salir de este gravísimo lío. Cuando mostrás jardinería, limpiando un microbasural que no debía estar ahí, y si está es porque vos, gestión, no controlaste, no es para jactarse ni para sacarse una fotito como si estuvieses inaugurando una plaza o haciendo algo que le cambie la realidad al vecino. Es un desfasaje de la realidad absoluto. Y, repito lo que venimos marcando, no hay nadie alrededor que le pare la pelota, que le diga ‘pará, esto no, no es el momento’. La dejan ahí, con el arco solo para empujarla nada más. Las cabezas políticas no están a la altura de la situación. Se apoya mucho en Manuel Font, se apoya en Mauricio Vivani (¿será cierto que se sumó últimamente Paolo Barbieri?). Parte del grupo asesor que evidentemente están viendo otra película. Más allá de que en algunas cosas la intendenta puede cortarse sola o, como comentan propios y ajenos, que no escucha o hace lo que quiere. Pero parte de eso es lo que hay, o sea, es lo que se ve, y lo que no se ve es el gesto. Están hipotecando el futuro cercano de todo el partido y en estas cosas tiene que haber responsables. Nadie se puede ir indemne, ni los pasados y los actuales, porque es la cosa pública.

Por eso tenemos la oportunidad el año que viene. Basta de cantos de sirena, de promesas, de fotos de Instagram, de frases hechas. Decime qué vas a hacer, qué capacidad tenés y voy a ver si te voto, sin importar el color político. Más que nunca debe importar la aptitud para salir de esto. El ‘no hay plata’ en la Nación y que la provincia bajó la coparticipación también le pasó a otros distritos. Esta semana en «Temprano para todo», Carlos Graziolo entrevistó al intendente de Lincoln, Salvador Serenal. Es radical, no es peronista ni de La Libertad Avanza, las tiene a las dos en contra. Pero no llegó a tocar fondo como acá. No usó el descubierto y, antes de eso, eventualmente, plateó la decisión de achicar la planta política de su municipio. Cómo llegó 9 de Julio a esta situación?, pregunta esencial. El alrededor te marca la gravedad de la problemática local y la incapacidad de las dirigencias que han pasado. Lo deja, paradójicamente, al descubierto.