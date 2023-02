Ajedrez: Finalizaron en la Provincia de San Luis, los Campeonatos Argentinos Infantiles y Juveniles

Organizados por FADA (federación Argentina de Ajedrez), y la Universidad de la Punta de San Luis, bajo el arbitraje general del AI OI Marcelo Mariano Hermida, y con un control de tiempo de 60 minutos por partida, con el agregado de 30 segundos adicionales por jugada realizada, se disputaron entre los día 17 y 21 del cte. Mes los Campeonatos Argentinos Infantiles y Juveniles de Ajedrez, que consagraron a los nuevos campeones y campeonas argentinas, en las diversas categorías. Es certamen se desarrolló a 9 rondas, que se jugaron por sistema suizo, con validez para el Elo Internacional Fide (Federación Internacional de Ajedrez). Participaron 293 competidores de todo el país, en las siguientes categorías. Sub 8 Absolutos y Damas 26 participantes, (Juegan juntos Niñas y Niños) Campeon Femenino: Maccio Milo de Torre Blanca9 9untos Sub 10 Femenino : 9 participantes, Absolutos 30 participantes Campeon Femenino: Pérez Mosqueda 5 puntos Campeon Absoluto; Toller Bautista 8 puntos Sub 12 Femenino 9.Campeon Donda Jazmín 5.5 puntos Absolutos 42 participantes, Campeon, Duarte Fernandez 8 puntos Sub 14 Femenino 17 Participantes, Campeon Adam Ernestina 8.5 puntos. Absolutos 41 participantes Campeon Frutos Leandro 7 puntos. Sub 16 Femenino 17 Participantes, Campeon Menduni Gavarotto 7.5 puntos Absolutos 56 participantes Campeon Unhold Valentín 7 puntos Sub 18 Femenino 10 Participantes, Campeon Salto Floriana 8 puntos absoluto 32 participantes. Campeón Carrizo Luciano 8 7 puntos Sub 20 Absolutos 24 participantes: Campeon Ibarra Juan Martín con 7.5 puntos. En esta categoría, participó Valentín Heredia, que finalizó en el puesto nº 9 con 5 puntos En nuestra próxima edición ampliaremos.