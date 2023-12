9 de Julio entre las ciudades donde se llevó a cabo la operación contra la explotación infantil, detuvieron 2 hombres 

En la jornada del 5 de diciembre del corriente se llevaron a cabo más de un centenar de allanamientos conjuntos en la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santa Fe y coordinados en la provincia de Buenos Aires en el marco de la Operación Protección de las Infancias II.

Cuatro de estos allanamientos se realizaron en las localidades Luján, 25 de Mayo y 9 de Julio, pertenecientes al Departamento Judicial Mercedes.

Los mismos fueron el resultado de la labor sobre varias causas judiciales a cargo de La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Dpto. Judicial – con actuación del ayudante fiscal Javier Casarini – convalidadas por los Juzgado de Garantías N° 1 y Juzgado de Garantías N° 3.

Vale recordar que las investigaciones surgen a partir de la utilización del sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), plataforma empleada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades, en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes basados en plataformas de intercambio Peer to Peer, dentro del territorio bonaerense durante el período comprendido entre el 30 de agosto y el 6 de octubre de 2023.

Dos de los allanamientos realizados fueron en el partido de Luján: uno en barrio Esperanza y otro en la localidad de Cortines con participación de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Luján junto a la Subdelegación Departamental de Investigaciones Luján, Gabinete Técnico Operativo de la Jefatura Comunal Mercedes y Estación de Policía Comunal Mercedes. En los mismos fueron notificados de la formación de causa en su contra dos hombres de 49 y 46 años por los delitos de “Producción, comercialización, etc. de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”.

En la localidad de 9 de Julio con la actuación de personal del Gabinete Prevención Criminológico de la Policía Comunal 9 de Julio y Sub DDI Bragado se allanó un domicilio de barrio La Morocha y otro allanamiento se efectuó en una vivienda en la localidad de 25 de Mayo con participación de la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial 25 de Mayo, GTP de la Comisaría Primera de 25 de Mayo. En estos últimos fueron notificados de la formación de causa en su contra dos hombres de 42 y 46 años.

En todos los casos se logró el secuestro de celulares, computadoras, notebook,cámaras fotográficas, pen drive, disco rígidos, tarjetas de memoria, dispositivos de almacenamiento masivo de información y elementos electrónicos para la producción y reproducción de imágenes, entre otros. Los mismos serán oportunamente periciados.

Vale destacar que estos operativos, además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.