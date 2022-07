13J: Productores rurales de 9 de Julio se movilizaron y reclamaron por previsibilidad

El campo se movilizó con un claro pedido: PREVISIBILIDAD, mensaje que fue expresados en centenares de rutas, ciudades y pueblos a todo el arco político del país, en especial al gobierno, tras los hechos políticos y económicos que se vienen desatando.

La movilización de este #13J bajo el slogan Jornada Federal de Demanda, además de un cese de comercialización de productores agropecuarios, tuvo varios puntos de concentración como el que se dio en la intersección de las rutas 5 y 30 en el partido de Chivilcoy, donde también asistieron productores rurales de 9 de Julio y directivos de Sociedad Rural de 9 de Julio.

Al respecto el vicepresidente de la entidad rural, Nicolás Capriroli detalló que “esto es una respuesta a un pedido de la Mesa de Enlace, donde presentamos nuestros reclamos, recordando que también hace un año atrás se realizó una protesta nacional y el poder político no tomo nuestro pedido, que hace que cada vez la situación sea de peor en peor y no solo para el sector productivo, también para el país, y la pobreza sigue aumentando”, expresó. Y agregó “Desde el campo reclamamos no solo por nosotros, sino por una Argentina con reglas claras”.

En Chivilcoy el mayor pedido que hicieron productores rurales fue previsibilidad. Según Capriroli los ciclos productivos en el campo son distintos y ejemplificó la ganadería, donde se planifica y hasta que se termina su proceso, los cambios políticos y económicos en el medio son riesgos que afectan, dijo.

La asamblea de productores que se dio en Chivilcoy tuvo la presencia del presidente de CARBAP, Horacio Salaverri quien recibió la expresión de sus pares y dejo un mensaje a los mismos al dirigirles la palabra.