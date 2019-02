Visita de Kicillof

Este viernes al mediodía, Alex Kicillof estará en Ciudad Nueva. Sabrá que ese barrio popular fue impulsado por el mayor estadista que diera la región, Jesús Abel Blanco, cinco veces intendente electo (una no pudo asumir por proscripción), dos diputado nacional. Hemos transitado profundos momentos, no partidarios, con el gran referente de la política local, y hace poco pudimos estar con Kicillof, ex ministro de Economía y hoy ascendiendo en el respeto popular. Es bueno escucharlo, más allá de cualquier idea previa.